As companhias aéreas dos EUA cancelaram quase 1.000 voos no dia de Natal devido à Omicron

As companhias aéreas dos EUA cancelaram quase 1.000 voos no sábado, o segundo dia consecutivo de cancelamentos massivos, já que o aumento nas infecções de COVID-19 afastou alguns pilotos e outros membros da tripulação, alterando os planos de dezenas de milhares de viajantes de férias no fim de semana. o dia. Férias de natal.

Um total de 957 voos no Natal, incluindo voos domésticos e de ida e volta ao país, foram cancelados, ante 690 na véspera de Natal, de acordo com uma contagem contínua do site de rastreamento de voos FlightAware.com. Quase 2.000 voos atrasaram.

Pelo menos uma companhia aérea disse que espera cancelar mais centenas no domingo.

As férias de Natal costumam ser o horário nobre para viagens aéreas, mas a rápida disseminação da variante transmissível do Omicron levou a um aumento acentuado nas infecções de COVID-19, forçando as companhias aéreas a cancelar voos porque os pilotos e tripulantes de cabine precisam ser colocados em quarentena.

companhias aéreas Unidos (UAL.O) Em declarações separadas, representantes da empresa disseram que 230 voos estavam sendo cancelados, enquanto a American Airlines cancelou 90 voos.

“O aumento desta semana nos casos da Omicron em todo o país teve um impacto direto em nossas tripulações de vôo e nas pessoas que comandam nossas operações”, disse a porta-voz do United, Maddy King. Ela disse que os cancelamentos representam uma pequena parte da média de voos da United de 4.000 voos diários durante a temporada de férias.

“Estamos trabalhando muito para remarcar o maior número possível de pessoas e transferi-las para as férias”, disse ela.

Clima de inverno forçado e Omicron Delta Airlines (do Norte) Um porta-voz da empresa disse que 344 voos estão programados para serem cancelados no sábado, de cerca de 3.000 voos programados, “depois que todas as opções e recursos foram esgotados para evitar esses cancelamentos”, acrescentando que o impacto provavelmente continuará no domingo.

Os passageiros são fotografados no Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, em Atlanta, Geórgia, EUA, em 22 de dezembro de 2021. REUTERS / Elijah Novell Consulte Mais informação

“A Delta espera cancelar mais de 300 de seus voos no domingo, 26 de dezembro”, disse o porta-voz. “Os funcionários da Delta estão trabalhando juntos o tempo todo para redirecionar e substituir aeronaves e tripulações para levar os clientes onde eles precisam de velocidade e segurança, tanto quanto possível.”

Globalmente, os dados da FlightAware mostraram que pouco mais de 2.700 voos foram cancelados no sábado e outros 7.049 atrasados, a partir das 17h30 EST (22h30 GMT).

Entre os aeroportos americanos mais afetados estão o Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson em Atlanta, o Newark Liberty International em Nova Jersey, o Los Angeles International e o JFK International em Nova York. Seis dos 10 aeroportos globais mais afetados pelo cancelamento eram chineses.

Nem todas as companhias aéreas são afetadas igualmente. Um porta-voz da Southwest Airlines (LUV.N) Ele disse que não houve problemas a relatar com os voos da companhia aérea no sábado.

A variante Omicron foi detectada pela primeira vez em novembro e agora é responsável por quase três quartos dos casos nos Estados Unidos e até 90% em algumas áreas, como a Costa Leste.

O número médio de novos casos de coronavírus nos Estados Unidos aumentou 45% para 179.000 por dia na semana passada, de acordo com uma contagem da Reuters.

Embora pesquisas recentes indiquem que o Omicron produz doenças mais brandas e uma taxa mais baixa de hospitalização do que as variantes anteriores do COVID-19, as autoridades de saúde mantiveram uma nota cautelosa sobre as perspectivas.

Antes do feriado de Natal, os americanos se esforçaram para fazer o teste de COVID-19 e muitos continuaram com seus planos de viagem.

As autoridades americanas disseram que as pessoas que foram totalmente vacinadas devem se sentir confortáveis ​​ao viajar nas férias.

(Cobertura) por Humira Pamuk e Joel Shechtman Edição por Kieran Murray, Leslie Adler e Nick Ziminsky

