Por trás da batalha dos atores com os estúdios – The Hollywood Reporter

Ilustração de Lamere

Nos últimos dias das negociações contratuais do SAG-AFTRA, à medida que a pressão sobre o sindicato se aproximava para acabar com o que representava uma paralisação de trabalho de quase seis meses, o presidente do sindicato, Fran Drescher, aguardava um pedido incomum, que a maioria dos membros do sindicato não sabia nada sobre.

Drescher queria criar um fundo no qual o SAG tivesse amplo poder de decisão para redistribuir fundos entre seus membros. “Ela queria sua própria caixa de Robin Hood”, disse uma fonte do estúdio.

O acordo provisório da SAG com a AMPTP inclui um novo fundo de streaming não convencional, concebido para partilhar a riqueza entre mais atores – mesmo aqueles que não trabalham nos programas e filmes que produz.

A estrutura incomum do fundo levantou questões aos membros das corporações e aos estúdios sobre justiça, legalidade e o princípio de que Hollywood é um negócio que recompensa o sucesso.

“E se eu estiver em um programa da Netflix e não conseguir o que deveria por causa disso [SAG] A riqueza está sendo redistribuída? pergunta a fonte secundária no estúdio. “É um problema para o SAG, para os agentes, para os atores.”

Em um esforço para concluir o acordo em meio a uma greve de 118 dias que foi exaustiva para ambos os lados, a SAG e os estúdios concordaram em criar o fundo com foco principal em descobrir os detalhes mais sutis. As linhas gerais são as seguintes: programas de streaming de alto orçamento que atraem 20% da base de assinantes da plataforma nos primeiros 90 dias gerarão um bônus, que a SAG estima que totalizará cerca de US$ 120 milhões ao longo dos 3 anos do contrato. Desse bônus, 75% irão para os atores desses programas e 25% irão para um fundo administrado conjuntamente pela SAG e AMPTP. Segundo o negociador-chefe do SAG, Duncan Crabtree-Ireland, os beneficiários do financiamento “serão limitados a pessoas que trabalham em streaming ao vivo. Não se pretende expandir além disso.” Nenhuma parte do dinheiro irá para dirigentes sindicais, afirma Crabtree-Ireland.

Drescher pressionou pelo financiamento como forma de ajudar a mitigar o impacto do modelo de negócios de streaming sobre os atores cujos programas não são sucessos suficientes para atingir o padrão de bônus. “Eles merecem ganhar mais dinheiro, sem dúvida, porque esses programas na TV linear teriam sido distribuídos, e não há distribuição em streaming”, disse Drescher. Repórter de Hollywood. Quando os estúdios recusaram, exigindo que o financiamento fosse limitado aos atores cujas atuações e filmes levassem ao bônus, Drescher insistiu que não haveria uma “tenda suficientemente ampla” para ajudar os membros do SAG, segundo uma fonte familiarizada com as negociações.

Desses membros, apenas uma pequena fracção ganha a vida como actores – apenas 14 por cento, ou 22.400 membros do SAG, ganham pelo menos os 26.470 dólares por ano necessários para se qualificarem para a cobertura de cuidados de saúde do sindicato. Há alguma frustração entre aqueles que ganham a vida como atores, porque muitos não-profissionais têm uma palavra a dizer sobre o seu sustento. “A questão principal é: Por que é apropriado que 130 mil membros não trabalhadores votem para apoiar o sindicato na realocação de fundos gerados pelos 30 mil que trabalham?” perguntou um dos membros da guilda.

Durante as negociações, Drescher lutou muito pelo fundo, especialmente quando ficou claro que a proposta de divisão de receitas do SAG não estava funcionando com os estúdios. Parte do papel que as estrelas da lista A – especialmente Ben Affleck – tiveram nos bastidores durante a greve foi tentar encontrar um modelo para um fluxo de compensação com o qual tanto o SAG quanto os estúdios concordassem. “Ben trouxe um ponto de vista diferente e uma fórmula diferente que não usamos, mas abriu conversas com o SAG”, disse uma fonte do estúdio. “Depois que ele se envolveu e alguns outros atores se envolveram, ele tentou encontrar soluções práticas.”

Em troca de abrir mão da partilha de receitas em favor do fundo de streaming, Drescher queria que a SAG tivesse total discrição sobre como esse fundo era distribuído. É uma diferença fundamental em relação ao acordo WGA, em que o bônus de transmissão vai para os redatores cujas propostas o desencadearam, um modelo que vários advogados familiarizados com esses contratos descreveram como altamente incomum. A Crabtree-Ireland salienta que existem alguns precedentes em contratos anteriores do SAG, incluindo fundos criados para redistribuir dinheiro entre artistas cujo trabalho é utilizado em streaming de música e em anúncios publicitários.

A estrutura do fundo é suficientemente nova no negócio do cinema e da televisão, no entanto, a certa altura durante as negociações do acordo SAG, os estúdios estavam preocupados com a possibilidade de violar a Secção 302 da Lei das Relações Laborais-Gerenciadoras, uma lei anti-subornos que proíbe os empregadores de pagar funcionários. Membros ou funcionários do sindicato. No momento em que o acordo foi fechado, os advogados da AMPTP estavam suficientemente seguros de que o acordo estava em bases jurídicas sólidas, de acordo com fontes sindicais e de estúdios, porque o dinheiro era destinado aos artistas que trabalhavam na transmissão ao vivo. “[The legality of the fund] “Este é um tema que levantaram connosco e certamente o discutimos”, afirma o negociador-chefe do SAG, Duncan Crabtree-Ireland. “Mas acho que essas preocupações foram amplamente resolvidas.”

Mas dado o histórico daquilo que alguns membros do SAG consideram uma disfunção no seu sindicato, alguns estão receosos em relação ao novo fundo e à falta de informação sobre exatamente para onde irá o dinheiro. Os artistas ao vivo continuam a ser uma categoria ampla, que dá aos funcionários do SAG grande liberdade na distribuição de dinheiro. “As próprias leis que quase violam tinham a intenção explícita de proteger os sindicalistas da exploração por parte dos seus representantes na liderança sindical”, afirma um sindicalista. A Crabtree-Ireland afirma que o comité de negociação de contratos do SAG irá elaborar um conjunto de recomendações sobre como distribuir o dinheiro e entregá-lo aos administradores do fundo.

Algumas fontes da indústria também estão preocupadas que os atores com programas de sucesso possam processar o SAG por perda de compensação, enquanto os estúdios temem que os atores cujo trabalho traz dinheiro para o fundo se sintam mal pagos e voltem e exijam mais.

Nos últimos dias de negociações, o controle do fundo, juntamente com a proteção da inteligência artificial, foi um grande ponto de discórdia na conclusão do acordo. Os estúdios negociaram a parcela discricionária do SAG em até 50% e depois 25%, que foi o resultado final.

Embora a aprovação do financiamento tenha permitido aos estúdios finalmente fechar o negócio, também irritou alguns deles. Outra fonte do estúdio diz: “Somos contra este socialismo”. Por que as pessoas deveriam receber bônus em programas que nunca funcionaram?

A Crabtree-Ireland rejeita esta caracterização. “Não é socialismo”, diz ele. “É um pouco menos elitista. Acho isso bom.”

Katie Kilkenny e Kim Masters contribuíram para este relatório.

13 de novembro, 16h21 horário do Pacífico. Esta história foi atualizada para incluir comentários adicionais de Crabtree-Ireland.