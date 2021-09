Cathie Wood’s Ark ETF vende ações da Tesla por US $ 139 milhões

(Bloomberg) – O ETF de Cathy Wood vendeu algumas de suas ações da Tesla Inc. Nos últimos dois dias, aproveitando a recente alta com a ação subindo pela terceira semana consecutiva.

Os ETFs ARK Innovation, ARK Next Generation Internet e ARK Autonomous Technology & Robotics venderam mais de 180.000 ações na quarta e quinta-feira, de acordo com atualizações diárias de negociação. A preços de fechamento, isso coloca o valor total em cerca de US $ 139 milhões.

As vendas representam cerca de 3% da participação da Tesla na ARK e a empresa ainda tem mais de US $ 4 bilhões, o que a torna um dos 20 maiores proprietários da Tesla. O ARK corta regularmente as posições vencedoras para reinvestir fundos em novos alvos ou nomes existentes e altamente convincentes.

As ações da fabricante de carros elétricos dispararam nas últimas três semanas, adicionando cerca de US $ 75 bilhões em valor de mercado ao fechamento de quinta-feira, com os embarques da empresa de carros fabricados na China se recuperando para o mercado doméstico no mês passado, e em meio a uma recuperação mais ampla das ações mercado em agosto. As ações ganharam até 1% na abertura na sexta-feira.

No início deste ano, Wood previu que as ações da Tesla alcançariam US $ 3.000 em 2025, colocando sua avaliação em cerca de US $ 3 trilhões. Seu valor de mercado atual é de cerca de US $ 760 bilhões.

A atualização diária de negociação do ARK reflete as alterações de portfólio feitas por sua equipe de investimento e exclui a criação, resgate e atividade de oferta pública; Por esse motivo, pode não refletir totalmente todas as negociações da empresa.

(O preço das ações atualizado muda no quarto parágrafo e a capitalização total no quinto. Uma versão anterior desta história foi corrigida para dizer um bilhão para o valor de mercado da Tesla.)

