Harvard vai retirar seu dinheiro dos combustíveis fósseis | Notícia

Data de atualização: 9 de setembro, 23h03

Depois de anos de pressão pública, a Universidade de Harvard disse na quinta-feira que permitirá que seu investimento restante na indústria de combustíveis fósseis se esgote, abrindo caminho para eventualmente se livrar do setor. A mudança representou uma virada radical em uma saga de uma década que colocou ativistas estudantis contra administradores de universidades e dominou a política do campus por anos.

Em um e-mail para afiliados de Harvard na tarde de quinta-feira, o presidente Lawrence S. Paco – que há anos Desinvestimento publicamente oposto – Ele evitou usar a palavra abstração, mas disse que “investimentos antigos” de empresas offshore estão “em modo de esgotamento” e chamou a exposição financeira da indústria de combustíveis fósseis de imprudente.

A Harvard University, que tem pressionado a universidade a se desfazer da indústria de combustíveis fósseis desde sua fundação em 2012, declarou vitória.

“Enquanto Harvard continuar a perseguir isso, isso será um desinvestimento”, disse Connor Chung 23, um dos organizadores de Harvard. “Isso é o que eles têm nos dito por uma década que eles não podem fazer, e hoje, alunos, professores e ex-alunos foram absolvidos.”

Bako escreveu que a Harvard Management Corporation, que administra a doação de US $ 41,9 bilhões da universidade, “não tem intenção” de fazer investimentos futuros na indústria de combustíveis fósseis. Ele disse que a universidade não renovará as parcerias do HMC com fundos de private equity que possuem propriedades no setor uma vez que suas obrigações atuais expirem.

“Dada a necessidade de descarbonizar a economia e nossa responsabilidade como fiduciários de tomar decisões de investimento de longo prazo que apóiem ​​nossa missão educacional e de pesquisa, não acreditamos que tais investimentos sejam prudentes”, escreveu Bako.

Os combustíveis fósseis representam menos de 2 por cento das bolsas universitárias – mas eles não irão embora da noite para o dia.

De acordo com a nota de rodapé na carta de Baku, Harvard tem a obrigação legal de financiar “até o capital comprometido máximo no momento do investimento”, o que significa que seus fundos de dotação provavelmente irão para o cumprimento de suas obrigações com firmas de private equity que investem em combustíveis fósseis. para os próximos anos.

Baku não forneceu um cronograma para a liquidação.

A polêmica do desinvestimento tomou conta de campi nos últimos anos, com apoiadores do movimento Envie reclamações legaisE entrando no campo No jogo de futebol americano de Harvard e Yale em 2019, Iniciando protestos er Campus, E conseguir assentos emprego Conselhos escolares.

Os administradores de Harvard há muito afirmam que a escola é mais adequada para lidar com a mudança climática por meio de ensino, pesquisa e esforços de sustentabilidade no campus. Antes da quinta-feira, a Hamad Medical Corporation não estava explicitamente comprometida em retirar seus fundos patrimoniais de empresas que investem no setor de combustíveis fósseis.

Hamad Medical Corporation Ele disse em fevereiro Ela não investe mais diretamente na indústria de combustíveis fósseis, e seu investimento indireto no setor representa menos de 2% da dotação. No final do ano fiscal de 2020, a exposição da cessação direta e indireta da indústria de combustíveis fósseis foi Diminuiu em mais de 80% Desde o ano fiscal de 2008.

Então HMC Comprometido anteriormente com as emissões líquidas de gases de efeito estufa Em pará-lo até 2050.

Em seu Relatório Climático de fevereiro de 2021, o HMC escreveu que planeja passar os próximos anos trabalhando para acessar dados de emissões de carbono de todos os gerentes de mercado público e privado – que historicamente não forneceram esse nível de informação em seus portfólios.

Em sua carta na quinta-feira, Baku também destacou os esforços da universidade para avançar na pesquisa sobre mudança climática, incluindo a nomeação do professor de economia James H. nesta semana Primeiro vice-reitor de Clima e Sustentabilidade.

No campus, a universidade se comprometeu desde 2018 a atingir a neutralidade dos combustíveis fósseis em suas operações até 2026 e eliminar o uso de combustíveis fósseis para aquecimento, resfriamento e energia até 2050. No entanto, o sucesso de Harvard em reduzir as emissões no campus diminuiu nos últimos anos. As emissões de gases de efeito estufa do campus permaneceram constantes entre 2016 e 2019, apesar das reduções na última década, De acordo com os dados Do Escritório de Sustentabilidade. universidade tambem Não cumpriu suas metas para 2020 de redução de resíduos e água.

William E. escreveu. “Bill” McKibbin 82, fundador do grupo de campanhas climáticas 350.org e ex-presidente da Crimson, disse em um comunicado por e-mail que a “obstinação” de Harvard em se recusar a abstrair durante anos está custando o prestígio e o dinheiro da universidade.

“Honestamente, pensei que Harvard nunca desistiria de seus investimentos”, escreveu ele. “O que finalmente aconteceu é um tributo massivo às gerações de estudantes de Harvard que nunca desistiram e ao corpo docente e ex-alunos que os apoiaram.”

