Carregadores vs. Chiefs marcam, takeaway: Patrick Mahomes, Chiefs juntam-se aos Chargers; Justin Herbert lesionado

Tem havido muita conversa sobre quem poderia ultrapassar o Kansas City Chiefs em um novo visual da Ásia Ocidental. As outras três equipes da divisão fizeram grandes acréscimos à sua lista fora de temporada, mas duas semanas depois, os Chiefs ainda são os reis da melhor liga do futebol. Na noite de quinta-feira, Patrick Mahomes & Co. derrubou o Los Angeles Chargers por 27 a 24.

Mahomes e Justin Herbert começaram devagar, mas acabaram encontrando seus respectivos ritmos. Mahomes construiu seu desempenho impressionante na primeira semana, completando 24 de 35 passes para 235 jardas, duas rebatidas e nenhuma interceptação. Por outro lado, Herbert completou 33 de 48 passes para 334 jardas, três touchdowns e uma interceptação. Mike Williams enfrentou Keenan Allen em grande estilo, conseguindo oito passes para 113 jardas e um touchdown. No final, isso não foi suficiente.

Os Chiefs tomaram a interessante decisão de chutar um field goal na linha de 1 jarda dos Chargers para iniciar o quarto quarto, que empatou o jogo em 17 cada. Os fãs não questionaram essa decisão por muito tempo, já que o novato Jaylen Watson pegou Herbert na linha de 1 jarda no próximo drive e o devolveu 99 jardas na direção contrária para liderar o primeiro jogo dos Chiefs.

Herbert sofreu uma lesão no peito/costela que o colocou em jogo enquanto tentava organizar um retorno. No caminho de volta, ele não parecia nada confortável. Ele ainda liderava nove jogos, uma corrida de 73 jardas que terminou com um passe para touchdown para o quarto colocado Josh Palmer e o gol, mas L.A. não conseguiu recuperar o chute na lateral.

Por que os presidentes ganharam?

Os Chiefs não começaram sua força, mas não conseguiram se conter muito, mesmo quando estavam lutando. No primeiro semestre, parecia que os carregadores deveriam estar mais avançados, mas fizeram um bom trabalho ficando neles. O ímpeto mudou no segundo tempo com 20 pontos perdidos pelos Chiefs, levando-os de uma derrota por 14-7 para uma vantagem de 27-14.

Os Chiefs tiveram sorte em algumas interceptações dos Chargers, especificamente Asante Samuel Jr. , que não resultou em takeaway. Eles quase vacilaram na linha do gol também, com a bola escorregando das mãos de Travis Kelsey após um poderoso golpe de Derwin James, mas foi considerado um contato.

Se alguma dessas metamorfoses próximas terminar em chefes reais, isso pode ser uma história diferente.

Falando em rotatividade, foi a rotatividade de funcionários que fez a diferença. Os Chargers estavam batendo na porta da end zone, mas a escolha de 99 jardas de Jaylen Watson dos Chiefs acabou dando ao Kansas City sua primeira vantagem no jogo. Os outros três pontos selaram o negócio e o carregador ficou sem tempo para alcançá-lo.

Por que você perdeu seus carregadores

Os Chargers lideraram a maior parte do jogo, mas infelizmente para eles e seus fãs, não é o líder osso de tempo.

Embora tenham saído fortes e impressionantes no primeiro tempo, nunca avançaram o suficiente. Quando se trata de jogar contra os Mahomes e os Chiefs, a progressão próxima é tão boa quanto nenhum líder, porque são um time que sabe como voltar.

Erros do carregador, como sofrer na terceira descida, deram a Mahomes e Co uma boa posição de campo após quase a segurança no segundo tempo, e a 6ª escolha foi a que fez a diferença.

O segundo tempo foi uma história diferente do primeiro, com os Chiefs embaralhados na frente, enquanto os Chargers não conseguiram montar um gol. Os Chargers marcaram um touchdown no início do terceiro quarto e não marcaram novamente até que fosse tarde demais.

Mahomes não foi mais esperto que Herbert e se manteve firme enquanto a pressão aumentava, mas em uma partida entre duas equipes de elite, às vezes uma única interceptação faz com que todas as equipes ganhem.

ponto de inflexão

O segundo touchdown do dia dos Chiefs foi o passe de Justin Watson de Mahomes para 41 jardas e chutou 20 sem resposta. Até então, o carregador estava no controle e parecia que os chefes precisavam de uma faísca e essa era apenas uma faísca para começar. A próxima queda também foi de Watson – Jaylen Watson – que deu ao Pick 6 Chiefs a liderança para sempre.

jogue o jogo

O jogo inegável foi a escolha de 99 jardas 6 de Jaylen Watson. De acordo com estatísticas da próxima geração“A probabilidade de vitória dos Chiefs saltou de 31% para 85% como resultado da escolha Watson 6 de Herbert, um aumento de 54%, a maior oscilação na probabilidade de vitória de uma escolha 6 nas últimas três temporadas.”

Dê uma olhada na longa volta para a objeção:

Qual é o próximo

O próximo na fila para os Chiefs será o Indianapolis Colts em 25 de setembro. Os Chiefs viajarão para o Lucas Oil Stadium para enfrentar o time sul-asiático, que atualmente está 0-0-1 antes do fim de semana após um confronto contra o Houston Texans. .

O Charger receberá o Jacksonville Jaguars em 25 de setembro no SoFi Stadium. Os Jaguars perderam por 28 a 22 para o Washington Leaders na primeira semana. Eles enfrentaram os pôneis no domingo.