Thursday Night Football: Os Chiefs ficaram com os Chargers 27-24 como estrela em ascensão Jaylen Watson

Jaylene Watson Ele trabalhou no Wendy’s dirigido por sua mãe em Augusta, Geórgia, há três anos, enquanto esperava uma oportunidade de continuar sua carreira no futebol. Ele finalmente se qualificou academicamente e terminou sua carreira universitária no estado de Washington.

Na noite de quinta-feira, diante de uma audiência de televisão nacional, Watson estrelou The Chiefs.

A escolha do draft rodou na sétima rodada de 99 jardas, e a seleção de seis virou o jogo, ajudando os Chiefs a vencer por 27-24 sobre os Chargers.

A mudança de jogo Watson – o maior sinal de entrada no quarto trimestre já registrado por um jogador júnior na história da NFL – chegou com os Chargers na linha de 3 jardas e prestes a quebrar o empate 17-17. subir na frente de Gerald Everett E a objeção tomou a distância.

O Charger abriu uma vantagem de 10 pontos no segundo tempo, com os Chiefs marcando 20 pontos seguidos antes Justin Herbert Deu um passe de touchdown tardio para Joshua Palmer. Los Angeles não recuperou o chute no lado esquerdo com 1:11 restantes – embora a bola estivesse livre por um momento – encerrando suas esperanças de um retorno.

Herbert foi espancado após perder a posição Corey Linsleyque não jogou o segundo tempo devido a uma lesão no joelho, e uma intervenção correta Pimentões de árvoreQue saiu no segundo tempo com uma lesão no tornozelo. Um duro golpe dos Chiefs Mike Dana Para o meio-campo Herbert deixou o meio-campista com dores palpáveis ​​pelo resto da partida.

Golpe de Dana obrigou Herbert a sair para jogar de uma vez Perseguir Daniel toma seu lugar.

Herbert terminou 33 de 48 para 334 jardas com três touchdowns e seis escolhas.

Patrick Mahomesque foi submetido a duas possíveis objeções, as abandonou Ashanti Samuel, foi 24 de 35 para 235 jardas e dois touchdowns. Arremessar golpes de 9 jardas para Gerek McKinnon e 41 jardas para Justin Watson.

Amendola morreu, preenchendo o chute ferido Harrison Boetkerchutou field goals de 19 e 31 jardas.