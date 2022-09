O que acontece com o dinheiro da rainha agora? Corgis, castelos e bolsas estão na mistura

“O que vai acontecer com os cachorros dela?” Uma das muitas questões que foram levantadas desde a morte da rainha Elizabeth II. Os cães, que a rainha passou décadas criando, foram levados às mídias sociais em todo o mundo, e as pesquisas do Google por eles e seu futuro aumentaram quase 200%, de acordo com o Google.

Essa pergunta já foi respondida – o filho da rainha, o príncipe Andrew, e a ex-esposa Sarah Ferguson (que ainda vivem juntos apesar do divórcio) os acolherão, um porta-voz do casal confirmou ao BBC. Mas o que mais a rainha possuía, quanto ela valia e o que aconteceu com ela agora que ela está morta?

Ninguém sabe o patrimônio líquido exato da rainha – o jornal britânico The Sunday Times estimou sua riqueza em 370 milhões de libras (US $ 426 milhões) de sua riqueza. Lista Rica 2022, um aumento de £ 5 milhões em relação a 2021, um aumento do papel ligado aos investimentos da rainha no mercado de ações. Em 2021, a Forbes sugeriu que tinha US$ 500 milhões em ativos.

Existem duas razões principais pelas quais é difícil estimar sua riqueza. Primeiro, não há detalhes oficiais de seus investimentos e ativos. Em segundo lugar, algumas das coisas que a rainha “possuía” na verdade pertenciam ao monarca governante – quem quer que fosse – a “corporação real” ou a “corporação real”, que vê a família real como uma entidade empresarial, com funcionários e capital de apoio. .

Usando informações disponíveis publicamente, podemos dar uma olhada na imensa riqueza do falecido monarca, seja privada ou através da empresa real, mas o patrimônio líquido da rainha permanece envolto em mistério, e os números exatos provavelmente nunca serão revelados.