Cápsula SpaceX Dragon transportando astronautas Ax-2 particulares espirra na costa da Flórida (VÍDEO)

Os quatro astronautas da missão privada Ax-2 retornaram à Terra em uma cápsula SpaceX Dragon na noite de terça-feira (30 de maio).

Esse dragão, chamado Freedom, saiu da Estação Espacial Internacional (ISS) no início do dia às 11h05 EDT (1505 GMT), encerrando uma missão de 10 dias que incluiu oito dias ancorado no laboratório orbital. Freedom retornou à Terra 12 horas depois com um pouso perfeito no Golfo do México, na costa da Cidade do Panamá, Flórida, às 23h04 EDT (0304 GMT de 31 de maio), encerrando a missão Ax-2 da SpaceX para Houston-Axiom Empresa baseada no espaço.

“SpaceX, gostaríamos de dizer que foi um voo extraordinário”, disse Peggy Whitson, ex-astronauta da NASA e especialista em quatro voos espaciais imediatamente após o acidente. “Nós realmente gostamos de tudo isso.”

foto 1 para 5 A cápsula Freedom Dragon da SpaceX foi recuperada por equipes de resgate após um lançamento bem-sucedido com astronautas Ax-2 a bordo no Golfo do México, na costa da Flórida, em 30 de maio de 2023. (Crédito da imagem: SpaceX) Uma visão da cápsula Ax-2 Dragon da SpaceX sob seus quatro paraquedas principais, vista por sua câmera infravermelha durante a descida. (Crédito da imagem: SpaceX) A cápsula Ax-2 Dragon da SpaceX caiu às 23h04 EDT no Golfo do México, na costa da Cidade do Panamá, Flórida, em 30 de maio de 2023. (Crédito da imagem: SpaceX) Esta imagem mostra a cápsula SpaceX Ax-2 Dragon Freedom cruzando o céu noturno durante a reentrada em 30 de maio de 2023. (Crédito da imagem: SpaceX) A cápsula Dragon Freedom da SpaceX é levantada a bordo de um navio de resgate depois que um astronauta Ax-2 pousa. (Crédito da imagem: SpaceX)

A Ax-2 é a segunda missão para a Estação Espacial Internacional operada pela Axiom Space, após a Ax-1 em abril de 2022. Essa missão anterior foi o primeiro voo totalmente tripulado para o laboratório em órbita.

O Ax-2 estava sob o comando de Whitson, o ex-astronauta da NASA que quebrou recordes e agora é diretor de voos espaciais tripulados da Axiom Space. Seus outros colegas de classe foram John Shoffner, Ali Al-Qarni e Rayana Barnawi.

Shoffner era um cliente pago da Axiom Space, e Al-Qarni e Bernawi são membros da primeira classe de astronautas sauditas na Autoridade Espacial Saudita. A última dupla foi a primeira saudita a visitar a Estação Espacial Internacional, e Bernawi se tornou a primeira mulher do reino a chegar ao espaço.

Apenas uma pessoa da Arábia Saudita esteve no espaço antes do Axe-2 – o príncipe Sultan bin Salman Al Saud, que voou na missão STS-51-G do ônibus espacial Discovery em 1985.

“Toda história termina, e este é apenas o começo de uma nova era para nosso país e nossa região”, disse Al-Barnawi durante uma cerimônia de despedida na Estação Espacial Internacional na segunda-feira (29 de maio).

“Então, [I’d] Só quero agradecer a todos que nos ajudaram aqui.”

Os quatro astronautas do Axiom Space Ax-2 acenam dentro de sua cápsula SpaceX Dragon após sua descida e recuperação no Golfo do México em 30 de maio de 2023. São eles (da esquerda): astronauta saudita Rayana Barnawi; Piloto John Shoffner. Comandante Peggy Whitson. e o astronauta saudita Ali Al-Qarni. (Crédito da imagem: SpaceX)

Whitson – que passou mais tempo no espaço do que qualquer americano e qualquer outra mulher – também engasgou durante a cerimônia de despedida. (Seu recorde de voo espacial foi de 665 dias antes do lançamento do Ax-2. Ela também é a primeira mulher a comandar uma missão espacial privada.)

“Esses caras nos receberam bem a bordo”, disse o comandante do Ax-2, referindo-se aos tripulantes da atual missão ISS Expedition 69. “Eles nos ajudaram muito, mas também foram muito educados e simpáticos. apreciamos tudo isso, nos sentimos em casa.” Enquanto estamos aqui. Obrigado, e eu estarei de volta!”

Mais SpaceX Dragons irão para a Estação Espacial Internacional em um futuro próximo, se tudo correr conforme o planejado.

Uma versão robótica da cápsula está programada para ser lançada em uma missão de carga ao laboratório orbital no sábado (3 de junho), por exemplo. O Crew Dragon Endurance levará quatro pessoas para a Estação Espacial Internacional na missão Crew-7 da SpaceX para a NASA, que está programada para ser lançada em agosto.

Nota do editor: Esta história foi atualizada às 17:15 ET em 30 de maio com citações de despedida de Rihanna Barnawi e Peggy Whitson.