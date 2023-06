Uma nova “quase-lua” foi descoberta perto da Terra e viaja ao lado do nosso planeta desde 100 AC

Os cientistas descobriram recentemente um asteroide que se alinha com a Terra durante sua jornada anual ao redor do sol.

Apelidada de 2023 FW13, a rocha espacial é considerada uma “quase-lua” ou “semi-satélite”, o que significa que orbita o Sol em um período de tempo semelhante ao da Terra, mas é apenas ligeiramente afetada pela gravidade do nosso planeta. Ele mede 15 metros de diâmetro – aproximadamente o equivalente a três SUVs grandes estacionados no para-choque. Durante sua órbita ao redor do Sol, 2023 FW13 também orbita a Terra, a 14 milhões de quilômetros de nosso planeta. Para comparação, a lua Tem um diâmetro de 2.159 milhas (3.474 km) e fica a 226.000 milhas (364.000 km) da Terra em seu ponto mais próximo em sua órbita, de acordo com NASA .

2023 FW13 foi detectado pela primeira vez em março pelo observatório Pan-STARRS, localizado no topo do vulcão Haleakala, no Havaí. A existência do asteroide foi então confirmada pelo Telescópio Canadá-França-Havaí no Havaí e dois observatórios no Arizona antes de ser destruído. listado oficialmente 1 pelo Minor Planet Center da União Astronômica Internacional, uma rede de cientistas responsáveis ​​pelo mapeamento de novos planetas, luas e outros corpos no sistema solar.

Algumas estimativas sugerem que 2023 FW13 tem sido o vizinho cósmico da Terra desde pelo menos 100 AC e que as rochas espaciais continuarão a seguir este caminho orbital até cerca de 3700 DC. Adrian Caixão E Um astrônomo e jornalista que classificou o asteróide pela primeira vez como uma semi-lua depois de modelar sua órbita disse: céu e telescópio .

“Parece ser o quase-satélite mais antigo conhecido até hoje”, disse Covinnet.

Após a detecção inicial de 2023 FW13 em março, os observadores do espaço vasculharam os dados e encontraram observações do asteroide desde 2012, de acordo com o site irmão Live Science. Space.com .

Apesar de sua relativa proximidade com a Terra, este satélite provavelmente não estaria em rota de colisão com nosso planeta.

A boa notícia é que tal órbita não leva a um caminho de influência “do nada”. Alan Harris um astrônomo do Space Science Institute, para Sky & Telescope.