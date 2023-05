Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) alertam que os carrapatos espalham o vírus mortal Powassan

saúde

30 de maio de 2023 | 17h54

A doença de Lyme, uma doença notória transmitida por carrapatos, tem uma contraparte mortal que se espalha rapidamente.

Os médicos alertam que os carrapatos também espalham rapidamente o vírus Powassan, que causa uma doença mal compreendida, incurável e potencialmente fatal.

Este mês, um homem de 58 anos do Maine morreu de complicações causadas por Poasan, O Washington Post relatoumarcando a primeira morte em 2023 relacionada à doença.

E muitos médicos não estão familiarizados com essa doença rara, portanto, obter um diagnóstico preciso pode ser problemático. O morador do Maine ficou no hospital por semanas antes que os médicos descobrissem a causa de sua doença.

Mas os casos estão aumentando rapidamente, De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças: Enquanto apenas seis casos foram registrados nos Estados Unidos de Puasan em 2015, 39 casos foram relatados em 2019.





Todas as doenças transmitidas por carrapatos, incluindo o vírus Powassan, estão aumentando, de acordo com o CDC. PA

Em comparação, a doença de Lyme afeta cerca de 476.000 americanos a cada ano, estima o CDC. Outras doenças transmitidas por carrapatos, como anaplasmose, babesiose, tularemia e febre maculosa das Montanhas Rochosas, também estão aumentando – e em áreas que costumavam ser praticamente livres de doenças transmitidas por carrapatos.

Nove anos de dados mostram [an] Um aumento nas doenças transmitidas por carrapatos em partes dos Estados Unidos que anteriormente apresentavam poucos casos”, disse Megan Swanson, epidemiologista da Divisão de Doenças Parasitárias e Malária do CDC. ele disse à NBC News.

Powassan é particularmente preocupante devido à facilidade com que a doença se espalha: carrapatos associados a humanos precisam de 36 a 48 horas para transmitir a doença de Lyme, mas podem transmitir o vírus Powassan em apenas 15 minutos.

As pessoas infectadas com o vírus Powassan nem sempre apresentam sintomas. Se isso ocorrer, sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, dor de cabeça ou vômito, podem aparecer uma semana a um mês após a picada do paciente.

Sintomas mais graves podem incluir inflamação do cérebro ou da coluna, confusão, convulsões e dificuldade para falar e coordenar.





Os carrapatos têm um ciclo de vida de três anos, durante os quais se alimentam de vários hospedeiros diferentes, inclusive humanos. Direção-Geral da Saúde

A maioria dos casos de seu vírus Powassan Ocorreu no nordeste dos Estados Unidos – do sul do Maine até a Virgínia – e do oeste pela região dos Grandes Lagos até Minnesota. Outros casos foram relatados na Rússia e no Canadá (o primeiro caso conhecido ocorreu em Powassan, Ontário, em 1958).

Como não há cura para Powassan, os médicos prescrevem repouso, fluidos e analgésicos de venda livre na maioria dos casos, que podem durar até um mês.

Casos mais graves podem exigir hospitalização para apoiar a respiração e reduzir o inchaço no cérebro. Cerca de 10% das pessoas com doença de Powassan grave morrem. De acordo com o CDC do Maine. Aqueles que sobrevivem podem sofrer de problemas de saúde de longo prazo, como dores de cabeça, problemas de memória e perda de tônus ​​muscular.

Alguns especialistas em saúde observam que temperaturas mais altas ajudam na propagação de poasan e outras doenças transmitidas por carrapatos, já que invernos amenos e início da primavera criam condições ideais para pragas de clima quente, como carrapatos.

A temporada inicial de atividade de carrapatos – e relatos de doenças transmitidas por carrapatos – geralmente começa em março e atinge o pico em maio e junho, com um segundo aumento menor em meados do outono.

A maneira mais eficaz de se proteger contra doenças transmitidas por carrapatos é usar repelentes de insetos e usar roupas que cubram a pele em áreas onde o número de carrapatos é alto, bem como verificar se há carrapatos em você e em seus animais de estimação.

No entanto, há alguma esperança no horizonte, talvez já em 2025, quando a Moderna e em colaboração com a Pfizer e a Valeneva tiverem vacinas para a doença de Lyme.





