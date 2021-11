O Knicks caiu 21 pontos para marcar uma derrota impressionante para o Bucks

Milwaukee – O Knicks levou o melhor soco Bucks empobrecido, em seguida, saiu do tapete e nocauteou o campeão em título.

Inspirado pelo melhor jogo da temporada de Derrick Rose, o Knicks liderou por 21 pontos e quebrou sua seqüência de duas derrotas consecutivas com uma vitória por 113 a 98 sobre o Bucks no Fiserv Forum.

“É ótimo”, disse Rose, que se destacou ao marcar 23 pontos, o recorde da temporada, com quatro assistências e oito rebotes. “Especialmente quando você perde dois, era um grande jogo porque era o próximo jogo e o próximo seria contra Os campeões. Isso pode nos impulsionar na área que queremos – consistência. ”

O Bucks (4-5) perdeu Chris Middleton (Covid-19) e Brooke Lopez, enquanto corria no enferrujado feriado juvenil, que jogou apenas duas vezes nesta temporada. No entanto, esta foi uma vitória sólida, com o Knicks a vencer por 6-3.

“Isso diz muito sobre o caráter de nossa equipe”, disse Julius Randle. “É uma grande vitória para nós.”

Derek Rose e Knicks se reuniram para serem os pilotos na noite de sexta-feira. USA Today Sports

“Precisávamos desse ponto”, disse RJ Barrett, que marcou 20 pontos, o quinto consecutivo com 20 pontos ou mais. “Ficamos na defensiva. Continuamos avançando, continuamos empurrando. Foi muito bom nos ver presos defensivamente.”

O técnico do Knicks, Tom Thibodeau, manipulou sua rotação na base, Levante o papel de Rose E Diminuindo os minutos de gagueira de Kimba Walker.

Rose ficou mais confiante com a carga da prorrogação e acertou 10 em 18 ao cometer o ataque aos 31 minutos.

“Nós apenas aguentamos”, disse Rose. “Continuamos trabalhando no jogo. Todos continuaram dizendo: ‘Chip está na liderança’.”

E Rose e seus rapazes fizeram exatamente isso, com o ex-MVP acertando todos os tipos de tiros, mas principalmente jumpers.

“Eles me deram minhas injeções”, disse Rose. “Eles me deram muito espaço. Ele confiou na minha tacada. Ele foi o mais claro que eu fui. Jogo com alegria. Estou em um ótimo lugar e estou em um time talentoso.”

Walker, depois de 40 jogos consecutivos de dois dígitos, obteve sua segunda vitória consecutiva de um dígito – cinco pontos em 15 minutos. Walker sentou-se depois de jogar aproximadamente os primeiros sete minutos de cada tempo – semelhante a como Tibodo usou Elfred Payton no final da temporada passada.

Thibodeau não queria entrar na mudança de facção da base, franzindo a testa por vários segundos quando questionado sobre o brilho de Rose com os minutos crescentes.

Julius Randle AP

“Derek jogou como Derek sempre jogou”, disse Tibodo. “Os números dizem o que você é.”

O Knicks se concentrou em limitar Giannis Antetokounmpo e permitir a liberdade na seqüência de 3 pontos. Finalmente funcionou. Antetokounmpo manteve uma vantagem relativamente calma de 25 pontos, mas foi removido quatro minutos antes do final do quarto período com uma desvantagem de dois dígitos.

Essa estratégia saiu pela culatra no primeiro quarto quando Grayson Allen, transformado em reserva para o Bucks, disparou-o de uma distância de 3 pontos quando o Knicks o deixou livre – em parte para preencher a tinta e um duplo Antetokounmpo. Allen, a ex-estrela do duque, estourou com 14 pontos no primeiro quarto, registrando um 5-para-6, 4-para-5 de um intervalo de 3 pontos. Allen terminou com 22 pontos. Os Knicks trabalharam duro e mantiveram a contagem do Bucks em 15 pontos no quarto período.

“Os desafios de um cara como Giannis é que você tem que carregar muito bem para ele e eles podem fazer cerca de 3 segundos”, disse Thibodeau. “Você ainda não fica frustrado, você tem que continuar e se certificar de proteger a tinta e o fogo para cobrir essa linha. É necessário que você faça duas ou três coisas na mesma jogada.”

O Knicks também recebeu 26 minutos de ataque do pivô Nirlence Noel, que assumiu a liderança em seu segundo jogo de lesão ocasional contra o Antitoconmo. Tibodo descreveu sua peça como “enorme”.

O Knicks saiu de campo no segundo quarto depois de ser atacado e espancado nos primeiros 12 minutos chocantes, quando perdia por 38-19. O técnico do Bucks, Mike Budenholzer, disse que seus jogadores perderam a identidade no segundo quarto e sentiram que foi aí que perderam o jogo.

“Encontramos nossa identidade no segundo trimestre”, respondeu Barrett.

Com o Bucks trazendo um feriado enferrujado para o banco, a escalação inicial continha apenas um jogador do time titular: “The Greek Freak”. Os demais participantes foram Pat Connaughton, Thanassis Antikonmo, Allen e George Hill.

Mas ainda é considerada uma grande vitória.

“Você não quer afundar como nós, mas nós caímos”, disse Tibodo. “Foi um jogo longo e continuamos lutando e chegamos a um número administrável. Fizemos algumas jogadas barulhentas e esse tipo de entusiasmo nos deu energia.”