Campeonato do Mundo Hansa na Marina de Portimão, Portugal

Por David Durston 29 de outubro



HANSA WORLD CHAMPIONSHIPS em Portimão, Portugal – 303 início de 2 pessoas © @portimaochampionships23



Depois de mais de um ano de planejamento, organização e arrecadação de fundos, a Hansa Class UK enviou uma equipe de 21 velejadores para Portimão, Portugal, para competir no Campeonato Mundial Hansa.

O evento exigiu uma equipe para tripular 16 barcos, além de voluntários para equipar, lançar, auxiliar os marinheiros e fornecer suporte aquático e treinamento. Um total de 45 pessoas estão envolvidas nesta operação. Para torná-lo acessível, muitos velejadores estão envolvidos em atividades de arrecadação de fundos, incluindo questionários, noites de corrida, sorteios de prêmios, pedidos de subsídios e taxas de estacionamento. No total, foram arrecadados aproximadamente £ 20 mil para tornar isso possível. O RYA Forneceu algum suporte à equipe que incluiu treinamento pré-evento em Rutland. O segundo evento de treinamento foi realizado em parceria com a Fundação Cecil Andrew Simpson, com a participação de 13 velejadores. Todo o exercício foi um verdadeiro esforço de equipe e uma conquista incrível. Estamos muito gratos a todos que nos apoiaram: RYA Sailability, Frensham Pond Sailability, Evolve Leadership, Royal Southern Yacht Club, Woosnam Trust, Bruce Wake, Wooden Spoon e outros que desejam permanecer anônimos.

Havia uma ampla gama de habilidades e experiência em navegação na equipe do Reino Unido. Para muitos foi a primeira experiência num evento internacional, e que evento para começar. Competiram incríveis 189 barcos, divididos em 4 classes: 87 Hansa 303 de um homem; 75 Hansa 303 Dois; 17 Liberdades; e 10 Hansa a 2,3s. Embora o evento seja aberto a todos, a subtrama é que a aula individual do Hansa 303 também é uma aula de parasailing; 58 dos marinheiros foram classificados como deficientes. Todos os três velejadores que subiram ao pódio na competição aberta qualificaram-se como para-velejadores. O Hansas foi concebido para permitir que todos possam competir em condições de igualdade e os resultados entre as frotas demonstraram que isso foi alcançado.

Embora os organizadores esperassem navegar fora do muro do porto, isso só foi possível para a regata de treino e para a regata do primeiro dia devido aos ventos fortes e às más condições do mar. Segunda-feira viu o início do evento para as frotas Liberties, 2.3 e 303 de um homem, que foram divididas em duas. O vento estava fraco e as condições do mar eram irregulares, o que foi um desafio para alguns. Todas as turmas programadas puderam completar 3 corridas em percurso trapezoidal indoor ou outdoor. A largada de terça-feira foi adiada devido a ventos fortes e fortes chuvas.

A frota 303 de 2 pessoas também foi dividida e enviada separadamente para competir no percurso de barlavento/sotavento dentro do porto. A primeira frota completou uma corrida e a segunda foi abandonada quando uma tempestade devastadora reduziu a visibilidade para alguns metros. Quando passou, o resto da frota enfrentou coragem e terminou uma corrida. Com a previsão para quinta-feira ainda sombria, os organizadores da corrida decidiram completar 3 corridas para todas as frotas na quarta-feira. Acabou sendo uma boa decisão e foi cancelada na quinta-feira. A sexta-feira ventou muito, por vezes no limite superior por segurança, mas todas as frotas completaram 2 regatas. Houve uma mudança nas instruções de regata que fez com que as regatas programadas para medalhas fossem canceladas, dando a todos os velejadores a oportunidade de competir em 9 regatas com uma rejeição.

Apesar do mau tempo anormal, os organizadores conseguiram oferecer um programa quase completo de eventos sociais à noite. Todos de 17 países estiveram envolvidos, desfrutando de boa comida, música, dança, canto e, acima de tudo, da companhia uns dos outros. A International Hansa Class tornou-se uma comunidade maravilhosa e amigável que se ajuda mutuamente para tornar tais eventos possíveis e agradáveis. O evento é de altíssimo padrão e o percurso da corrida é difícil mesmo fora de competição. Várias fotos estão postadas na página do evento no Facebook aqui: www.facebook.com/portimaochampionships23

A seleção inglesa esteve bem. Rory McKenna alcançou seu primeiro pódio no Campeonato Mundial, após um forte resultado nas últimas 3 corridas da frota de ouro para terminar em 3º na frota 303 de um homem. Mike Everitt também terminou em 16º numa frota tão grande e competitiva. O título foi conquistado pelo polaco Piotr Czychocki, com João Pinto na segunda posição. Mais um resultado fantástico para Paul Phillips na frota Liberty, conquistou o 3º lugar em Palermo 2021, desta vez terminando em 2º, perdendo por apenas 3 pontos a liderança. Também na frota Liberty, David Durston ultrapassou o campeão mundial de 2019, Bob Shahinger, para o 4º lugar. O francês Gérard Eysenne perdeu o título para Vera Voorbach e terminou em 3º.

Resultados completos podem ser encontrados aqui proregatta.com/events/280

O evento foi uma revelação para alguns dos novos membros da equipa em termos de escala, das exigências das corridas de grande escala e da qualidade da vela. O Campeonato Europeu Hansa do próximo ano será realizado em Sneek, na Holanda. Todos gostaram tanto do espírito de equipa e da ocasião em Portimão que já estão em curso planos para construir a equipa ainda mais rumo ao evento holandês.

