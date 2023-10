O Ministro das Relações Exteriores, Jaishankar, visitará Itália e Portugal a partir de terça-feira

O Ministro das Relações Exteriores estará na Itália nos dias 2 e 3 de novembro.

“Durante a sua visita a Portugal, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes, manterá discussões com Gravinho sobre toda a gama de relações bilaterais de interesse mútuo e questões regionais e multilaterais”, afirmou o MEA.

O Ministro deverá reunir-se com a liderança portuguesa, membros do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Índia e com a comunidade indiana em Portugal.

Jaishankar parte de Portugal para a Itália. “O Ministro das Relações Exteriores se reunirá com seu homólogo, o Ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, o Ministro da Defesa e o Ministro do ‘Made in Italy’. Espera-se também que ele se encontre com a liderança máxima do país”, disse o MEA em comunicado.

Ele discursará em uma sessão conjunta da Comissão de Relações Exteriores e Segurança do Senado, da Comissão de Assuntos da União Europeia e da Comissão Parlamentar de Amizade Índia-Itália, disse.

Jaishankar também conhecerá a comunidade indiana na Itália.

“A Índia e a Itália desfrutam de relações amistosas e cordiais e de uma cooperação bilateral multifacetada”, afirmou o MEA.

A relação entre os dois países foi elevada a uma “parceria estratégica” durante a visita da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, a Nova Deli, em Março. PTI MPB RT RT

