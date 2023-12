‘Afirmação enganosa’ de que as vendas do Panduro financiarão hospitais infantis leva à humilhação global

A imensamente popular modelo e designer italiana promoveu uma versão especial rosa de Natal do bolo Pandoro para os fabricantes de Palocco no ano passado.

Mas os clientes foram induzidos a acreditar que os lucros iriam para instituições de caridade, quando na verdade seriam doados 50 mil euros, independentemente das vendas.

O maior influenciador da Itália foi forçado a apresentar um pedido de desculpas humilhante esta semana depois de ser multado em 1 milhão de euros (£ 800.000) pelo órgão antitruste italiano.

Chiara Ferragni recebeu uma multa antitruste por alegações enganosas relacionadas à venda de bolos de aniversário que, segundo ela, arrecadariam dinheiro para ajudar crianças com câncer ósseo.

O caso atraiu publicidade negativa significativa para Ferrani, um dos influenciadores da moda mais famosos do mundo, com quase 30 milhões de seguidores no Instagram, com críticas vindas no fim de semana até mesmo da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

A imensamente popular modelo e designer italiana promoveu uma versão especial rosa de Natal do bolo Pandoro para os fabricantes de Palocco no ano passado.

Pandoro é uma alternativa ao panetone mais popular.

Chiara Ferragni, a principal influenciadora italiana, recebeu uma multa antitruste por alegações enganosas ligadas à venda de bolos de aniversário que, segundo ela, arrecadariam dinheiro para ajudar crianças com câncer ósseo. Uma postagem nas redes sociais mostra Ferragni, 36, segurando a versão especial do bolo que ela fez em uma caixa rosa enquanto se ajoelha em frente a uma árvore de Natal.

Postagens nas redes sociais mostram Ferragni, 36, segurando a versão especial do bolo que ela fez em uma caixa rosa enquanto se ajoelha em frente à árvore de Natal.

Seus seguidores foram informados de que o dinheiro arrecadado iria para o Hospital Infantil Regina Margherita, em Torino, e o dinheiro arrecadado seria destinado a um novo scanner para ajudar a detectar tipos de câncer ósseo.

No entanto, após uma investigação que durou um ano, a agência italiana de fiscalização da concorrência AGCM anunciou uma multa de 1,075 milhões de euros na sexta-feira.

Concluiu que os consumidores foram enganados, acreditando que, ao comprarem um relógio Panduro da marca Ferragni, estavam a contribuir para a instituição de caridade e para o hospital.

A AGCM também aplicou uma multa de 420 mil euros à pastelaria Balocco.

Os conspiradores descobriram o alto preço de nove euros (7,70 libras) dizendo que quanto mais bolos vendessem, mais a clínica infantil receberia.

Mas, na realidade, segundo a investigação, Ferragni e Balocco concordaram em pagar apenas 50 mil euros (43 mil libras) ao hospital, independentemente da qualidade das vendas do bolo.

O regulador acrescentou que Ferragni não efetuou quaisquer pagamentos pessoais ao hospital, enquanto as suas empresas receberam 1 milhão de euros da Balocco para a iniciativa da marca e atividades promocionais relacionadas.

Agora, a AGCM multou Ferragni em € 1,075 milhão, cerca de £ 920.000, enquanto os produtores de bolo Balocco foram multados em € 420.000 (£ 361.000) por seu papel na fraude.

O caso atraiu publicidade negativa significativa para Ferrani (foto em julho), um dos influenciadores da moda mais famosos do mundo, com quase 30 milhões de seguidores no Instagram, com críticas chegando no fim de semana até mesmo da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.

Os seguidores de Ferragni foram informados de que o dinheiro arrecadado iria para o Hospital Infantil Regina Margherita, em Torino, e os fundos arrecadados seriam destinados a um novo scanner para ajudar a detectar tipos de câncer ósseo.

Na segunda-feira, Ferragni admitiu ter cometido um “erro de comunicação” ao pedir desculpas aos fãs em um vídeo de desculpas que postou em sua página do Instagram, que tem quase 30 milhões de seguidores.

Na segunda-feira, Ferragni admitiu ter cometido um “erro de comunicação” ao pedir desculpas aos fãs.

A mulher de 36 anos, que parecia arrependida e quase chorou, disse que doaria milhões de euros ao Hospital Regina Margherita de Turim – o hospital infantil no centro da polémica – para dar “concretude” ao seu pedido de desculpas,

Mas ela também disse que iria recorrer da própria multa.

Sra. Ferragni disse que não recebeu supervisão suficiente das comunicações em torno das vendas da marca Balocco Pandoro com seu logotipo, e que não vincularia mais a caridade a atividades comerciais.

Ferragni disse em um videoclipe no Instagram: “Percebo que cometi um erro de comunicação… Meu erro, de boa fé, foi vincular uma atividade comercial por meio de comunicação a uma atividade de caridade”.

“Lamento que, depois de todo o compromisso meu e da minha família nos últimos anos na frente das atividades de caridade, continuemos a ver o lado negativo de um processo em que tudo foi feito de boa fé”, disse Ferragni à mídia local em 15 de dezembro. .

Ela acrescentou: “A operação com Balocco foi uma operação comercial como muitas das operações que realizo todos os dias. Nesta ocasião em particular, gostaria de destacar a doação beneficente feita por Balocco ao Hospital Regina Margherita.

Para mim, este foi um ponto chave de acordo.

“Saber que a máquina que nos permite explorar novos tratamentos terapêuticos para crianças com osteossarcoma e sarcoma de Ewing está agora no hospital é o que mais importa”, continuou ela.

Os consumidores acreditam que ajudarão a adquirir um novo dispositivo para o tratamento terapêutico de crianças com osteossarcoma e sarcoma de Ewing.

A jovem de 36 anos disse que doaria 1 milhão de euros ao Hospital Infantil Regina Margherita, com sede em Turim, que tem estado no centro da polémica.

O osteossarcoma é um tipo de câncer ósseo, enquanto o sarcoma de Ewing descreve formas de câncer que podem ocorrer tanto nos ossos quanto nos tecidos moles.

Ferragni, que tem dois filhos com o rapper italiano Fedez, disse que planeja recorrer da decisão. Ele acrescentou: “Minha família e eu continuaremos a doar para instituições de caridade como sempre fizemos, porque nunca vou querer desistir desta parte da minha vida”.

“Como considero injusta a decisão tomada contra mim, recorrerei dela perante as autoridades competentes.”

Balocco também planeja apelar.

“A histórica marca piemontesa Palocco, reconhecida e apreciada mundialmente pela excelência da sua oferta de Natal, apresenta uma novidade exclusiva: Chiara Ferragni Pandoro”, dizia o seu comunicado de imprensa aquando do lançamento do bolo em 2022.

O comunicado adianta que as vendas do bolo serão utilizadas para financiar uma via de investigação promovida pelo Hospital Regina Margherita de Torino, através da compra de uma nova máquina que nos permitirá explorar novos caminhos de tratamento terapêutico para crianças que sofrem de osteossarcoma. e sarcoma de Ewing.

Num discurso no domingo, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, criticou aqueles que ganham dinheiro com reivindicações de caridade enganosas, numa aparente referência a Ferragni.

Ferragni, que tem dois filhos com o rapper italiano Fedez, disse que planeja recorrer da decisão

“Os verdadeiros modelos a seguir não são os influenciadores que ganham muito dinheiro usando roupas e bolsas de modelagem… ou mesmo promovendo bolos caros que fazem as pessoas pensarem que são caridosos”, disse Meloni, sem citar explicitamente Ferragni.

“Temos que explicar aos jovens que fabricar produtos (Made in Italy) é muito mais extraordinário do que apenas exibi-los”, disse Meloni no seu discurso no último dia do festival do seu partido de direita Irmandade de Itália.

Sra. Ferragni começou como blogueira de moda e passou a vender roupas, acessórios e maquiagem com sua própria marca, além de fazer trabalhos promocionais como influenciadora. Ela também é membro do conselho de administração do grupo de moda de luxo Tod’s.

Em sua última postagem no Instagram, apenas um dia depois de postar seu vídeo de desculpas, Villa exibiu sua deslumbrante nova família no Lago Como.