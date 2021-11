Caixa de texto de combate do Big Star Wars: KOTOR On Switch ‘pretendido’

Se você gosta Star Wars: Cavaleiros da Velha República No Nintendo Switch neste fim de semana, uma coisa que você sem dúvida notou é a enorme caixa de texto de combate que aparece sempre que você está envolvido em uma luta.

Muitos jogadores pensaram que era um bug no início, mas Aspyr – o desenvolvedor por trás desta versão do lendário RPG da BioWare – parece ter confirmado como pretendido. O Gerente de Comunidade Aspyr explicou isso em detalhes discórdia (via p / costura):

Olá, pessoal! Espero que já estejam gostando do jogo. A caixa de texto de combate é o comportamento pretendido, mas ficamos sempre felizes em ouvir o feedback dos jogadores! Você pode enviá-lo para nossa equipe de desenvolvimento via [email protected] ou enviando uma inscrição em support.aspyr.com. Muito obrigado pelo seu apoio!”

Para esclarecer ainda mais, o mesmo membro da equipe Aspyr explicou como esta caixa também foi dimensionada conforme o planejado:

“Eu perguntei sobre o tamanho da caixa de texto e foi realmente intencional, pelo que eu sei.”

Os jogadores agora estão pedindo ao Aspyr para “consertar” introduzindo mais tamanhos de bolhas de texto ou permitindo que sejam desativados no menu de opções. Porém, mais uma vez – se você achar que isso é um problema, avise a equipe de desenvolvimento da Aspyr.

E para quem estiver curioso, aqui está nossa captura de tela de uma versão antiga do Steam – a caixa de texto de luta é menos óbvia:

Além disso, o último lançamento de Star Wars da Apsyr foi relativamente bem e tem um desempenho muito melhor do que a versão anterior do Switch. Star Wars: Republic Commandoque testemunhou Muitos problemas durante o lançamento. Além da caixa de texto, como você encontra o KOTOR no Switch até agora? E se você ainda não jogou o que é considerado um dos maiores RPGs de todos os tempos, então Confira nossa análise.