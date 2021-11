Random: Comprou o gerente do Smash Bros. Masahiro Sakurai acabou de comprar o Xbox Series X

Sakurai chamou nossa atenção ontem quando estava Compartilhe uma foto de si mesmo cavalgandoE agora ele está recebendo atenção da mídia social novamente, desta vez para comprar um Xbox para ele!

Sim, isso mesmo – Diretor Jogo Super Smash Bros. Final Ele finalmente colocou as mãos no console mais recente e poderoso da Microsoft, o Xbox Series X. No geral, Sakurai é um jogador – então não é surpresa ver que ele adicionou o Xbox mais recente à sua configuração de jogo, que já inclui o Nintendo Switch e PlayStation 5.

Aqui está uma tradução aproximada do Google, junto com uma resposta da conta oficial do Xbox no Twitter:

“Um ano após seu lançamento, eu finalmente comprei …! Ele pode ser afetado pelo Corona, mas ainda será difícil conseguir hardware para jogos.”

Espero que goste e pense, Sr. Sakurai! 💚– Xbox (@xbox) 14 de novembro de 2021

O Xbox acaba de chegar ao seu 20º aniversário e finalmente Parece estar recebendo alguma atenção no mercado de jogos japonês – graças ao Game Pass e xCloud, que pode ser jogado em vários dispositivos. Xbox Series X funciona | S também se dá bem na área.

Ainda esta semana, foi confirmado que as vendas combinadas do Xbox Series X | S já ultrapassou o total de vendas vitalícias do Xbox One. Conforme declarado em nosso site irmão Xbox puro, Os novos sistemas da Microsoft converteram cerca de 116.119 unidades em um ano em comparação com as 114.726 unidades do Xbox One após cerca de sete anos e meio.

Conforme confirmado pelo Xbox O Japão se tornou o mercado de crescimento mais rápido no sistema, e segue o Xbox delineando como deseja expandir seu alcance nesta região – garantindo mais parcerias japonesas e jogos feitos no Japão para seus serviços.

aura infinita No pódio em 8 de dezembro, talvez o Sakurai esteja se preparando para isso. Alguma outra recomendação para ele? Você tem um Xbox? Deixe um comentário abaixo.