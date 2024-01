Aberto da Austrália: Aryna Sabalenka defende seu título feminino, derrotando Zeng Qinwen de forma dominante

CNN

Aryna Sabalenka Defenda-o com sucesso Campeonato Aberto da Austrália Ela conquistou o título feminino no sábado, derrotando a chinesa Cheng Qinwen por 6-3 e 6-2 na final em Melbourne, completando um torneio dominante no qual não perdeu nenhum set.

A bielorrussa liberou seu suprimento de golpes de solo poderosos desde o início, dominando completamente a 12ª colocação e prendendo-a atrás da linha de base durante a maior parte da partida de 76 minutos. corresponder.

A forte exibição foi uma continuação do impressionante torneio de Sabalenka, no qual a número dois do mundo derrotou todos os adversários no seu caminho para a final de forma confortável.

Ela conquistou seu segundo título de Grand Slam de maneira semelhante, tornando-se a primeira mulher a conquistar dois títulos consecutivos do Aberto da Austrália desde sua compatriota Victoria Azarenka, que alcançou esse feito com mais frequência na temporada 2012-2013.

“Foram duas semanas incríveis e não consigo me imaginar erguendo este troféu novamente”, disse o jogador de 25 anos em campo depois. “É uma sensação incrível agora e estou sem palavras e, como sempre, minha fala será estranha. Não é meu superpoder, mas farei o meu melhor.”

Embora ela não tenha conseguido chegar ao obstáculo final, foi um torneio impressionante para Cheng também, pois ela alcançou uma final de Grand Slam pela primeira vez em sua carreira e garantiu sua ascensão ao número sete do mundo, sua primeira aparição no top 10. Classificações globais.

Lillian Swanrumfa/AFP/Getty Images A chinesa Qing Qinwen marcou o gol da vitória contra a bielorrussa Aryna Sabalenka na final feminina do Aberto da Austrália.

Sabalenka teve o melhor início possível na final de sábado, mantendo-se firme no primeiro game e quebrando o saque de Zeng no segundo, enquanto a estrela chinesa inicialmente lutava para se equilibrar na partida.

O jovem de 21 anos teve três break points imediatamente, provocando uma mudança inicial na história, mas Sabalenka defendeu todos eles, vencendo o primeiro set daquele ponto em diante, gerando três set points no saque de Cheng.

Embora Cheng tenha resistido à pressão, defendendo os três e forçando outro jogo, ela não conseguiu segurar a vantagem por muito mais tempo e Sabalenka venceu o primeiro set em apenas 33 minutos.

Cheng teve a oportunidade de devolver o saque no segundo set, mas três faltas duplas no primeiro game frustraram qualquer tentativa de ganhar impulso e deram a Sabalenka uma pausa precoce.

Essa quebra, juntamente com o saque poderoso de Sabalenka – ela perdeu apenas seis pontos em seu primeiro saque durante a partida – fortaleceu o domínio da bielorrussa na final e, até seu saque no torneio, ela nunca mais pareceu incomodada.

David Gray/AFP/Getty Images Aryna Sabalenka saca contra Cheng Qinwen na final.

O saque de Zeng foi quebrado novamente devido a mais duas faltas duplas na mesma partida, permitindo que Sabalenka quebrasse duas vezes e, embora tenha lutado até o fim, salvando quatro pontos no torneio, a atual campeã do Aberto da Austrália conquistou o torneio em sua quinta tentativa.

Com esta exibição dominante, ela se tornou a primeira mulher desde Serena Williams em 2007 a vencer uma final do Aberto da Austrália sem perder um jogo de serviço.

