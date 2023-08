Bungie desmascara completamente a teoria da conspiração de Destiny 2

Se você leu postagens suficientes no Reddit e no Twitter nos últimos meses, provavelmente já ouviu falar de algo interessante Destino 2 Uma trama envolvendo Strand – um poder do jogo adicionado na mais recente expansão do jogo de tiro online – e Rainha Bruxa Expansão a partir de 2022. A teoria sugere que o Strand foi uma ideia residual que foi empurrada para dentro dele Destino 2A última expansão lançada. Mas a Bungie respondeu à teoria e desmascarou-a completamente.

lançado em março, Queda de luz de Destiny 2 A expansão não foi bem recebida ou tão popular quanto a grande expansão de 2022 do jogo, Rainha Bruxa. Entre as muitas reclamações estava a inclusão de uma nova força, a Strand. Não que Strand se sentisse fraco ou entediado, mas em vez disso, a força verde que concentrava os fios de energia parecia deslocada na cidade neon Lightfall com edifícios futuristas. Eu vou admitir quando eu jogar queda leve, Strand quase se sentiu preso no jogo de tiro online. Você meio que encontra isso no novo planeta e pronto. Mas alguns fãs tiveram a sensação de que Strand está deslocado e sugeriram que era porque a habilidade nunca foi planejada para fazer parte do jogo. queda leve De jeito nenhum, mas foi planejado Rainha Bruxa Conteúdo disponível para download. Eles se referem a isso como verde.Rainha Bruxa O DLC foi coberto em tons de verde desde os trailers até o mundo da Rainha – e também é sugerido que o foco da Força em fios e conexões se encaixa melhor na expansão de 2022.

Em entrevista em 29 de agosto com jogos de computador, Destino 2′Perguntaram ao empresário de Joe Blackburn o quão verdadeira é essa teoria dos fãs.

Strand nunca foi projetado para Rainha BruxaBlackburn explicou enfaticamente. “Por um lado, demoramos mais do que um ano para causar um tipo de dano inteiramente novo.”

Blackburn também achou engraçado que as pessoas presumissem que o verde de Strand era um sinal de que ele era parente rainha bruxa, Como ele disse, a cor surgiu naturalmente na evolução queda leveO mundo em tons neon de Neumona, com o objetivo de se conectar tematicamente à atmosfera de ondas sintéticas do planeta.

Strand era tudo queda leve“O tempo todo”, disse Blackburn, “e tenho certeza de que algumas pessoas nunca acreditariam em mim, a menos que pudessem ir ver Bandeira hasteada na lua“.

Enquanto isso, de volta à realidade, Destino 2A próxima expansão –a forma final-– parece estar caminhando para uma conclusão massiva da saga de uma década. O último DLC traz de volta o amado Exo Cayde-6 e ele Temporadas oferecem episódios. O lançamento está previsto para fevereiro próximo .

