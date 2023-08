Baldur’s Gate 3 Patch 2 resolverá um ‘bug muito estúpido’ que bloqueou 1.500 linhas de conteúdo do Minthara

O próximo grande patch para Baldur’s Gate 3 chegará em breve e, segundo todos os relatos, será irregular, apresentando uma série de melhorias de desempenho e outras correções. Melhor ainda, o Patch 2 aparentemente abordará Minthara, que foi prejudicado pelo que o diretor Swen Vincke chamou de “bug muito estúpido”.

Falando com o IGN antes do lançamento do Patch 2, Vincke falou sobre como o escopo do Baldur’s Gate 3 pode causar reações em cadeia que às vezes podem levar ao bloqueio acidental do conteúdo. Esse é o caso do aparente assassino em Baldur’s Gate 3.

“O jogo é super interativo e houve alguns bugs que fizeram com que alguns camaradas não interagissem tão bem quanto deveriam. Então parecia que o conteúdo não estava aparecendo. Então você não o estava vendo especificamente com Minthara”, explicou Venky. . “Então [lead writer Adam Smith] Ele me disse que havia cerca de 1.500 linhas de Minthara que não apareceram devido a um bug muito estúpido que isolamos agora. Então estamos resolvendo.”

As fontes do Minthara “funcionavam” nas versões anteriores, disse Venke, mas “algo mais as fez não funcionar mais”. Este é o desafio de criar um RPG complexo e interconectado, cheio de milhares de microinterações.

Veremos se podemos fazer algo mais por ela.

Falando sobre a visão geral da equipe para Menthara, Venky diz que ela passou por “algumas iterações”. Uma das principais diferenças é que ela não é uma personagem original, o que significa que você não pode jogar com ela desde o início. Em essência, ela é o que Venky descreve como “a companheira”.

“Ele está lá para servir outro personagem que você encontrará mais tarde no jogo, um antagonista”, diz ele. “Então, você deveria lançar uma luz diferente sobre aquele oponente ali.”

Ele continua: “Não ajuda que algumas de suas falas não sejam emocionantes. os outros dentro do Capítulo 3…então as pessoas que estavam olhando Além disso, ele não está lá.”

“Eles encontraram uma diferença em Minthara e nós a removemos porque ficou muito complicado. Então não tínhamos espaço no jogo para contar essa história. Então, eles encontraram algumas partes dela. Então, não é que a gente corte algo em grande escala ali. Acontece que Minthara também serve à fantasia de poder de se tornar o mal. “

[W]Primeiro, corrigiremos o problema de bloqueio do conteúdo, depois veremos como ela cai na cerca e depois veremos se podemos fazer algo extra com ela

No entanto, o Larian Studios ainda deixa a porta aberta para um maior desenvolvimento no futuro.

“[W]Primeiro vamos resolver o problema dela bloqueando seu conteúdo, depois veremos como ela chega aos fãs e depois veremos se podemos fazer algo extra com ela. Quero dizer, o feedback sobre o jogo tem sido incrível e impressionante para nós. Então, é definitivamente muito mais do que esperávamos. Então, absorvemos tudo e depois filtramos. “Então veremos até onde isso vai”, diz Finke.

“Fizemos este jogo para os jogadores, para que eles se divirtam. Se houver coisas que realmente não funcionaram, acho que vocês podem ter certeza de que provavelmente faremos algo a respeito em algum momento, exceto se pudermos.” “Não fazemos milagres. Ainda somos uma equipe limitada, com um número limitado de pessoas que trabalharam muito para que isso acontecesse.”

Além de restaurar o acesso ao conteúdo do Minthara, Vincke diz que os fãs podem esperar um novo final para Karlach, favorito dos fãs (ele sugere vagamente que se você vir um charuto, saberá que encontrou seu novo conteúdo), e que isso será “fazer muita gente feliz.” Também incluirá melhorias no jogo cooperativo, bem como “uma série de outras coisas sobre as quais as pessoas têm perguntado”.

Baldur’s Gate 3 Patch 2 está atualmente em testes de controle de qualidade e deve ser lançado esta semana. Enquanto você espera, descubra como um jogador de Baldur’s Gate 3 encontrou uma maneira de deixar todos os personagens infelizes, além de nosso guia completo para Baldur’s Gate 3

Kat Bailey é diretora de notícias do IGN e co-apresentadora do Nintendo Voice Chat. Você tem algum conselho? Envie a ela uma mensagem direta em @the_katbot.