O Dodge Charger EV parece um belo carro-conceito

Poucos entusiastas de automóveis estão entusiasmados com o fato de uma versão totalmente elétrica do Dodge Charger estar chegando, mas surgiram uma série de novos detalhes sobre o modelo de produção final que certamente impressionarão qualquer pessoa. Será o suficiente para conquistar os proprietários de muscle cars tradicionais?

Para começar, entende-se que o veículo totalmente elétrico da Dodge se chamará Charger Daytona, bem como o conceito Charger Daytona SRT Banshee revelado há 12 meses. Entende-se também que o modelo de produção será muito parecido com o conceito, o que é outro ponto positivo dado o quão bacana é o conceito antigo.

Especialistas da Mopar Ele também recebeu a notícia de que, assim como este conceito, o modelo de produção também terá o mesmo “R-Wing” integrado no painel frontal e no design do capô. Espera-se também que o teto panorâmico de vidro do conceito chegue à linha de produção.

Felizmente, a chegada do supercharger totalmente elétrico não significaria imediatamente o fim dos muscle cars movidos a combustão da marca. Relatórios atuais afirmam que o Charger e o Challenger de próxima geração serão oferecidos com o motor Stellantis Hurricane biturbo de 3,0 litros, mostrado pela primeira vez sob a pele do 2023 Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Na versão padrão, este motor tem 420 cavalos de potência e 468 lb-ft (634 Nm) de torque, bem como 510 cavalos de potência e 500 lb-ft (678 Nm) na variante de alto rendimento. O valor de mais de 500 cavalos de potência deve ser mais que suficiente para satisfazer os entusiastas dos muscle cars, embora a falta de um V8 possa ser um ponto sensível.

O plano da Dodge é oferecer o carregador elétrico Daytona em diversas formas diferentes. Espera-se que o modelo básico produza 455 cavalos de potência, enquanto o modelo superior terá 590 cavalos. No entanto, o modelo básico será oferecido com 495 cv e 535 cv de conexão direta, enquanto a versão de 590 cv pode ser aumentada para entre 630 cv e 670 cv.