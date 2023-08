Bryce Harper continua quente, Christopher Sanchez entrega novamente – NBC Sports Philadelphia

Os Phillies falam muito sobre sua resiliência como clube – a capacidade de se recuperar de sequências difíceis, derrotas feias e inícios de jogo decepcionantes.

Eles mostraram essa qualidade na semana passada, vencendo quatro das últimas sete partidas, apesar de seu adversário ter marcado primeiro em todas as sete partidas.

Christopher Sanchez permitiu um home run de duas corridas no primeiro inning para Paul Goldschmidt na noite de sexta-feira, mas os Phillies voltaram com três corridas no segundo e um no terceiro para construir uma vantagem em várias corridas e vencer por 7-2.

Quatro dos primeiros 10 rebatedores de Phillies que chegaram à base dobraram contra Miles Mikulas, um defensor direito dependente de contato que não conseguia manter suas enterradas tão baixas quanto gostaria.

Começando atrás da placa para JT Realmuto, Garrett Stubbs começou o placar com uma dobradinha no final do segundo. Ele não acertou a bola com força, mas acertou em um local perfeito, deixando-a cair bem na direita do terceiro base Nolan Arenado e na segunda base. Kyle Schwarber seguiu com seu próprio RBI duplo depois de perder por uma contagem de 0-2.

O Phils fez outra corrida no terceiro, quando Bryce Harper marcou e avançou para o terceiro lugar em um campo selvagem e marcou na mosca de sacrifício de Bryson Stott. Alec Baum atingiu seu 14º home run, o melhor de sua carreira, para avançar na sexta entrada e Schwarber marcou seu 35º home run mais tarde. Schwarber tem oito home runs e 18 RBIs em seus últimos 16 jogos.

Harper também triplicou e marcou na sétima entrada. Ele acertou 14 de 30 em seus últimos oito jogos, com dois triplos, cinco home run, nove RBI e 11 corridas marcadas.

“Sinto que estou em um bom lugar agora”, disse Schwarber. “Sinto que toda a equipe está em uma posição muito boa agora. Estamos balançando muito bem, acertando cálculos bons e profundos e recebendo recompensas por isso. Você apenas tem que continuar assim.”

O ataque sustentado ao longo do jogo foi aplaudido, já que os Phillies marcaram a maioria dos seus gols recentes no final do jogo. Eles marcaram 51 pontos em seus últimos sete jogos até sexta-feira, com 28 pontos na sétima entrada ou mais tarde.

Sanchez continua jogando pelos Phillies. Eles não tiveram a 5ª resposta em seu rodízio nos primeiros dois meses e meio da temporada, mas tiveram o melhor jogador 5º no beisebol desde que foram convocados da Triple A em 17 de junho. Sanchez tem o segundo menor WHIP (0,97) e a quinta melhor média de caminhadas (3,8%) na MLB nesse período. Sua ERA de 3,14 é a oitava melhor da Liga Nacional.

E novamente na noite de sexta-feira, Sanchez não estava acompanhado de ninguém. Ele caminhou menos de um em cada 25 rebatedores que enfrentou desde que foi chamado de volta. Ele não apenas corrigiu o problema de controle que o impedia nas ligas menores, mas também o transformou em sua maior força. Apenas George Kirby, Logan Webb, Zack Evelyn e Braxton Jarrett foram mais mesquinhos com passes livres do que Sanchez desde seu retorno às grandes ligas.

“Ele nos deu qualidade quase todas as vezes”, disse o diretor técnico Rob Thompson. “Foi uma dádiva de Deus para nós, porque estávamos realmente lutando naquele lugar no início do ano, e tentamos colocá-lo em contato com (Matt) Stram e construir suas entradas até o ponto em que ele conseguiu muitas entradas. . Sanchi vir aqui e fazer o que fez foi bom para nós.

Os Phillies venceram por 70-58 depois de vencer e por 3-1 em seu jogo em casa de nove jogos. Eles estão três jogos à frente dos Cubs e Diamondbacks pelo primeiro lugar nos wild cards.

Os Phils devem se sentir bem com o resto do fim de semana, com Zack Wheeler e Aaron Nola começando contra outro destro que não perde uma tacada no sábado em Dakota Hudson e um novato canhoto no domingo em Drew Room.

A incapacidade dos Cardinals de gerar golpes nesta temporada tem sido um grande problema. Eles têm a terceira pior média de rebatidas e swing, a segunda maior média de chamadas e a segunda maior média de rebatidas para oponentes na MLB. Os únicos times piores em qualquer uma dessas categorias são as Montanhas Rochosas e os Nacionais. Os Phillies enfrentarão os Cards mais cinco vezes.

O chefe de operações de beisebol de St. Louis, John Mozeliak, disse neste verão que era hora dos Cardinals ajustarem a forma como desenvolvem os arremessadores e quem eles procuram. Durante anos, eles se preocuparam menos em perder rebatedores do que o resto da liga e alcançaram o sucesso por meio de contato rápido e ruim. A eliminação da mudança de tom os afetou, assim como atiradores idosos como Mikulas e Adam Wainwright.

Tenha isso em mente porque os Cardinals parecem os principais pretendentes do NOLA nesta temporada.