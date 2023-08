Trotter: A aposta de Trey Lance fracassou para os 49ers, mas não há vergonha nisso

Meu pai sempre se sentiu mais confortável em três lugares: no trabalho, onde gostava de operar guindastes como estivador; em uma pista de boliche, onde seu spinner canhoto produziu vários 300 giros; e na mesa de dominó, onde ele era tão barulhento quanto imprudente.

Ele adorava falar mal de pessoas como eu, que não gostavam do jogo tanto quanto ele. Ele gostava de me chamar de seu “peixe”, que é o termo que ele usa para designar qualquer um que o fisga na ponta da linha. Quando olhei para a mesa e hesitei em aceitar muito dinheiro, ele disse: “Dinheiro com medo não dá dinheiro”.

Eu costumava me perguntar se ele estava tentando me fazer ganhar pontos para que ele ou um dos meus companheiros de equipe pudesse vir atrás de mim por uma recompensa maior ou ele estava brincando com meu cérebro esperando que eu perdesse pontos?

De qualquer forma, essas palavras vieram à mente na sexta-feira, após o San Francisco 49ers concordar em trocar o quarterback Trey Lance pelo Dallas Cowboys.

Alguns consideraram a decisão de negociar três escolhas de primeira rodada e uma terceira rodada para subir nove posições e a terceira escolha geral de Lance em 2021 como a pior negociação na história do Draft da NFL. A tendência é que os 49ers estavam obcecados em abrir mão de muito capital para alguém que jogou contra uma concorrência menor no estado de Dakota do Norte e tentou apenas 318 passes na faculdade.

Eu não pensava assim naquela época e acho que não agora. Como eu disse quando o acordo aconteceu há dois anos: se uma equipe acredita fortemente em um jogador que pode colocar no topo, especialmente na defesa-central, então deveria contratá-lo. Seja agressivo. Seja pro ativo. Dinheiro destemido não gera dinheiro.

Uma das piores coisas do mundo é o arrependimento. Lembro-me de perguntar em tempo real ao ex-técnico do Chargers, Marty Schottenheimer, sobre sua decisão de continuar com o lutador quarterback Drew Brees em 2004, quando Philip Rivers, a quarta escolha do draft daquele ano, foi colocado no banco e visto como uma opção melhor. Ele estava preocupado que isso pudesse custar-lhe o emprego?

Ele disse: “Se vou fazer isso, farei do meu jeito”.

Felizmente para ele, Brees teve uma temporada no Pro Bowl e levou os Chargers aos playoffs pela primeira vez em quase uma década. Vale a pena repetir a história porque Schottenheimer acreditava profundamente no que estava fazendo e agiu de acordo. Ele não tomou uma decisão com base no medo ou no que as outras pessoas pensavam. Ele fez isso porque suas convicções lhe diziam que era a coisa certa a fazer.

Foi isso que os 49ers fizeram na troca por Lance. Eles sentiram falta disso? descontroladamente isso. Mas isso os atrasou? Somente se você achasse que duas participações consecutivas no NFC Championship Game eram um revés.

Os 49ers têm um dos melhores elencos da liga por causa das decisões pessoais do gerente geral John Lynch e do técnico Kyle Shanahan. Eles não eram perfeitos – quem é? – Mas seus golpes no draft (Nick Bosa, George Kittle, Debo Samuel, Eric Armistead, Fred Warner, Talanoa Hovanga, Brandon Ayuk, Dre Greenlaw, Brock Purdy) foram significativamente mais impactantes do que seus erros (Lance, Robin Foster, Solomon) . Thomas, Javon Kinlaw).

Eles também saíram do lado positivo nas negociações e na agência gratuita, com Trent Williams, Christian McCaffrey e Charvarius Ward como figuras centrais no que se espera ser outra potencial corrida do Super Bowl nesta temporada.

Se as equipes estão mais relutantes em fazer negociações de grande sucesso depois de verem o quanto São Francisco perdeu Lance, como ouvi dizer, essa é sua prerrogativa. Mas vejo que jogar impede a defesa. como conservador. Como trabalhar com dinheiro assustador.

Vá fundo Trey Lance troca entre 49ers e Cowboys

A verdade é que não existe uma maneira única de construir um vencedor. Você pode fazer isso por meio do draft, como o Green Bay Packers fez durante anos sob o comando do ex-gerente geral Ted Thompson; Você pode fazer isso com uma abordagem abrangente, como fez o Los Angeles Rams há algumas temporadas; Ou você pode fazer um pouco combinando filosofias, como o New England Patriots fez de forma eficaz durante a era Tom Brady.

Os 49ers superaram o fracasso de Lance construindo um elenco sólido e derrotando Purdy, o quarterback de Iowa que foi escolhido como a escolha final do draft do ano passado. Ele teve a chance de jogar durante a segunda metade da temporada, depois que Lance e Jimmy Garoppolo se machucaram e ajudaram a levar o time à final da conferência antes de sofrerem uma lesão.

Alguns gostam de dizer que os 49ers não tinham ideia de que Purdy seria tão bom quanto na temporada passada. Dizem que é sorte cega. Eles dizem que a equipe o teria escolhido mais cedo se pensassem que ele se sairia tão bem. Nem Lynch e Shanahan merecem crédito pela escolha, dizem eles.

Eu aceitaria isso se alguém pudesse me dizer em que momento os funcionários param de receber crédito pelas escolhas do draft. É depois da primeira rodada? Segundo round? o terceiro? o quarto? Quinto? VI?

Todos nós sabemos que existem vários fatores que influenciam onde e quando um jogador é convocado. Alguns são estratégicos. Se as equipes pensam que podem contratar um jogador mais tarde porque suas informações indicam que outros clubes não estão interessados ​​no jogador, elas tendem a esperar. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu com Purdy, mas estou dizendo que San Francisco foi o único time que usou uma escolha de draft contra ele em vez de competir com outros para obtê-lo como titular não contratado.

Um rascunho foi – e sempre foi – uma jogada de dados. Quando os funcionários dizem que a taxa de sucesso para a maioria das escolhas é de 50-50, isso indica a ciência envolvida. É por isso que dou às equipes tanto crédito pelas escolhas tardias (talvez mais crédito) quanto pelas seleções bem-sucedidas no início do draft. Claro, existem processos que podem aumentar ou prejudicar sua taxa de sucesso, mas prefiro falar sobre resultados do que sobre processos.

O San Francisco tem sido um dos melhores times da liga nos últimos quatro anos, mesmo após o acordo de Lance, e deve ser o principal candidato a representar a NFC no Super Bowl nesta temporada. Os 49ers têm sido proativos e não estão dispostos a fazer concessões – eles viram o cobrador de falta defensivo Javon Hargrave assinar um contrato potencial de quatro anos no valor de US$ 84 milhões.

Da última vez que verifiquei, isso não é medo de dinheiro.

Vá fundo Por que Trey Lance precisa de um novo começo longe dos 49ers

(Foto: Michael Reeves/Getty Images)