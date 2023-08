49ers “não estão procurando muito” nos retornos comerciais de Trey Lance – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Se dependesse do técnico do 49ers, Kyle Shanahan, e do gerente geral John Lynch, Trey Lance estaria com a equipe na temporada de 2023 da NFL.

No entanto, no final das contas, eles farão o que for melhor para o jovem meio-campista, depois que Sam Darnold foi nomeado substituto de Brooke Purdy no início desta semana.

“Acho que o que está acontecendo é que os 49ers estão tentando ver se conseguem encontrar um lar para ele”, relatou Adam Schefter, membro da ESPN NFL, na quinta-feira, no “Get Up” (h/t 49ers Webzone). “E eles não estão procurando muito. Sinceramente, eles realmente querem colocá-lo em uma posição onde ele possa brilhar, onde ele possa se destacar, porque eles acham que ele fez melhorias.

“Mas é que eles vão com Brooke Purdy, amam Sam Darnold e Brandon Allen. E então eles estão tentando colocar Tre Lance, basicamente, para adoção. uma bela casa onde eles vão criá-lo da maneira certa e onde ele terá algum trabalho?”

Lance, que foi negociado pelos 49ers pela terceira escolha geral no draft de 2021, passou do receptor da franquia para a parte inferior da tabela de profundidade. Ele foi nomeado titular da temporada de 2022, mas sofreu uma lesão no tornozelo no final da temporada na semana 2 e foi substituído por Jimmy Garoppolo, que acabou sendo substituído por Purdy.

Depois que ficou claro que Purdy seria titular em 2023, após uma incrível temporada de estreia, Lance e Darnold lutaram durante todo o campo de treinamento para o trabalho reserva. No final, Darnold saiu vencedor.

“… [S]“Desde que ele foi convocado no ensino médio, acho que ele fez cerca de 475 passes em jogos”, continuou Schefter. “Ele quase não conseguiu trabalho. Ele não teve tempo nem oportunidade de se desenvolver da maneira que deveria, sem culpa de ninguém. Os membros do 49 estão, portanto, abertos a trocá-lo e estarão ansiosos para trocá-lo na próxima semana por alguém que o faça. abrigá-lo, dar-lhe um bom lar e dar-lhe uma chance.”

“E se isso não acontecer, eles vão mantê-lo lá, continuar a crescer e nutri-lo lá. Mas acho que, em um mundo ideal, eles tentariam trocá-lo até as 16h no menu oriental de terça-feira. Prazo de entrega.”

Compreensivelmente, Lance não tem muito mercado comercial. Ele tem apenas uma temporada como titular no estado de Dakota do Norte e nunca jogou nem um quarto de seus snaps em jogos consecutivos no nível da NFL. Um repórter da NFL conversou com vários executivos da liga que avaliaram o valor de Lance em uma escolha do terceiro dia do Draft da NFL.

Depois que Shanahan deu a notícia a Lance, que ficou “chateado” com seu rebaixamento, o sinalizador esteve ausente do treino de quarta-feira, depois que ambos os lados concordaram que seria melhor para ele tirar uma folga. Mas Shanahan e Lynch esperam que Lance jogue o último jogo da pré-temporada de São Francisco, na sexta-feira, contra o Los Angeles Chargers, no Levi’s Stadium.

Na quinta-feira, Lynch falou sobre como seria o futuro de Lance com os 49ers.

Lynch disse acreditar que Lance retornaria ao time e permaneceria durante a temporada regular.

“Estamos muito felizes por Trey”, disse Lynch no “Murph & Mac” da KNBR. “É provavelmente a opção mais provável, que ele esteja aqui. … Se conseguirmos encontrar um local de pouso para Trey que seja realmente bom para ele e funcione em nossa organização, não será algo para o qual fecharemos os olhos.

“Mas não é nisso que nosso foco está agora. Acho que nosso foco é que Trey volte aqui e seja o melhor time de futebol.

