Os Eagles estão insatisfeitos após a vitória na revanche do Super Bowl contra os Chiefs

Tim McManusRedator da equipe ESPN4 minutos para ler

Kansas City, Missouri– O pivô do Philadelphia Eagles, Jason Kelce, conquistou sua primeira vitória profissional sobre seu irmão Travis Kelce e o antigo técnico Andy Reid, mas ele e alguns de seus companheiros deixaram o Arrowhead Stadium insatisfeitos após a vitória por 21-17 sobre o Kansas City Chiefs no Super Bowl. Revanche do LVII na noite de segunda-feira.

“Escute, estou muito feliz”, disse Jason Kelce. “Eu provavelmente teria ficado mais feliz se tivéssemos um desempenho realmente dominante ofensivamente e jogássemos bem. Acho que o fato de não termos feito isso torna tudo agridoce. Acho que a defesa é em grande parte o motivo pelo qual vencemos o jogo.” “Hoje. Tiro o chapéu para esses caras e estou definitivamente feliz com o resultado de 9-1.”

Com o vento e a chuva presentes constantes durante toda a noite, nenhum dos ataques passageiros teve um desempenho particularmente bom. Jalen Hurts arremessou para 150 jardas e uma interceptação e foi demitido cinco vezes, enquanto Patrick Mahomes arremessou para 177 jardas com dois touchdowns e uma escolha.

Hurts deu vida ao jogo de passes de Philly no meio do quarto período, quando ele acertou DeVonta Smith para uma finalização de 41 jardas na linha lateral direita, preparando o field goal de Hurts – seu segundo da noite – para colocar os Eagles à frente para sempre. .

“Não acho que jogamos limpo esta noite. Não acho que jogamos no nosso nível – nem perto do nosso nível”, disse Hurts. “Mas acho que o que você não pode testar ou medir é a resiliência que uma equipe tem, a capacidade de perseverar e ver as coisas e superá-las, e essa equipe tem isso.

“Quando você ganha jogos como nós ganhamos, isso constrói muito caráter. Acho que estamos em um modo de desenvolvimento de personagem com os jogos que jogamos e como ganhamos. coisas no futuro.”

Enquanto isso, os Chiefs ficaram sem gols no segundo período pelo terceiro jogo consecutivo. Eles tiveram uma média de 5,3 pontos por jogo, líder da liga, no segundo tempo.

O wide receiver Marquez Valdes-Scantling poderia ter dado pontos na posse final dos Chiefs, mas ele fez um passe perfeitamente colocado dentro do 5 dos Eagles. Essas foram as quatro maiores quedas dos Chiefs no quarto período.

Os wide receivers do Chiefs perderam 9% dos passes lançados nesta temporada, a maior porcentagem nos primeiros 10 jogos do time nas últimas 10 temporadas.

“Os caras que vi antes não necessariamente conseguiram. Esses são bons jogadores e estamos bem”, disse Reid. Só precisamos colocar isso em perspectiva.

Mahomes perdeu um passe para touchdown de maneira semelhante na derrota na semana 8 para o Denver Broncos, quando o wide receiver Skyy Moore fez um passe bem fundo na end zone.

“Eles sabem que vou continuar atirando. É assim que eu sou”, disse Mahomes. Vou chamar isso de homem aberto e eles costumam fazer jogadas.

“Ofensivamente, não estamos onde eu gostaria de estar neste momento da temporada, e é assim que todos estão. Tudo começa comigo.”

No entanto, os Chiefs (7-3) estão empatados com o menor número de derrotas na AFC, enquanto os Eagles têm o melhor registo no futebol. Resta a possibilidade de eles se enfrentarem novamente no Super Bowl LVIII em Las Vegas.

“Esses caras estarão lá fora nos perseguindo, como nós, então veremos o que acontece”, disse Kelce. “Talvez seja semelhante em fevereiro.”

Adam Teicher da ESPN contribuiu para este relatório.