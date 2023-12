Fontes – O campeão Masters Jon Rahm deixa o PGA Tour e vai para o LIV Golf

Num acordo que poderá ter um impacto de longo alcance no cenário futuro do golfe profissional masculino e acrescentar ainda mais incerteza a um desporto já fraturado, o campeão do Masters Jon Rahm concordou em deixar o PGA Tour para se juntar ao LIV Golf, financiado pela Arábia Saudita. liga, fontes confirmadas à ESPN na quinta-feira.

Espera-se que o LIV Golf anuncie a adição de Rahm na quinta-feira, exceto uma mudança de opinião de última hora para o ex-número 1 do mundo, disseram fontes.

Acredita-se que o acordo dure mais de três anos, vale mais de US$ 300 milhões e incluirá uma participação acionária da Ram no novo time de golfe LIV, segundo fontes. LIV Golf está recrutando jogadores adicionais do PGA Tour para preencher a escalação do Team Rahm.

A decisão de Rahm surge num momento em que o PGA Tour e o Fundo de Investimento Público Saudita tentam acertar os detalhes finais de um acordo-quadro que combinaria os seus interesses comerciais numa nova entidade com fins lucrativos, a PGA Tour Enterprises.

O comissário do PGA Tour, Jay Monahan, e Yasir Al Rumayyan, governador do Fundo de Investimento Público, estão programados para se reunirem na próxima semana. O Fundo de Investimento Público gastou mais de US$ 3 bilhões para financiar a LIV Golf League nas últimas duas temporadas. O acordo-quadro está programado para expirar em 31 de dezembro; Monahan descreveu a data como um “prazo firme” na semana passada.

O acordo-quadro dá a Monahan autoridade para determinar o futuro do LIV Golf, que tem lutado para ganhar uma posição nos Estados Unidos, mas gerou interesse significativo na Austrália, Singapura, Espanha e outros países. Fontes disseram à ESPN que o futuro do LIV Golf e se a equipe de golfe tem um lugar no futuro ecossistema do esporte surgiram como pontos de discórdia para os sauditas durante as negociações.

Não está claro como a deserção de Ram afetará a aliança proposta. A capacidade do LIV Golf de contratar um jogador do calibre de Rahm parece dar aos sauditas uma vantagem nas negociações, já que o PGA Tour também está recebendo ofertas de um grupo de investidores baseados nos EUA.

O acordo-quadro alcançado em 6 de junho incluía uma cláusula que proibia ambos os lados de tentarem roubar os jogadores do outro, mas foi removida depois que a divisão antitruste do Departamento de Justiça dos EUA levantou preocupações sobre a restrição da concorrência.

Um conglomerado liderado pelo Fenway Sports Group, dono do Boston Red Sox e do Pittsburgh Penguins, está entre os potenciais licitantes finais, disseram fontes à ESPN. O mesmo acontece com a Liberty Media Corporation, que tem participações acionárias na Fórmula 1, na Sirius XM e no Atlanta Braves, e na Acorn Growth Companies, um grupo de ações com sede em Oklahoma City que anteriormente se concentrava nas indústrias aeroespacial e de defesa.

Fontes disseram anteriormente à ESPN que o PGA Tour poderia formar uma parceria com o PIF e com uma empresa de ações sediada nos EUA devido a preocupações de que os reguladores federais nos EUA e no exterior não aprovariam um acordo apenas com o PIF.

Rahm é o segundo vencedor de um campeonato importante a deixar o PGA Tour e ir para a LIV Golf League no auge de sua carreira. Em agosto de 2022, o australiano Cameron Smith assinou com a LIV Golf cerca de seis semanas depois de conquistar seu primeiro campeonato importante no 150º Open Championship em St.

Rahm, 29 anos, ganhou 11 vezes no PGA Tour e acumulou mais de US$ 51,5 milhões em ganhos durante sua carreira. Na temporada passada, ele ganhou quatro vezes e levou para casa cerca de US$ 16,5 milhões em bolsas. Ele foi finalista do prêmio de Jogador do Ano do PGA Tour.

Rahm se junta a uma lista de líderes do LIV Golf que também inclui os ex-vencedores de campeonatos importantes Brooks Koepka, Phil Mickelson, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Bubba Watson e Henrik Stenson.

A decisão de Rahm ocorre menos de oito meses depois de ele se tornar o quarto espanhol a ganhar a jaqueta verde no Masters, derrotando Mickelson e Koepka por quatro tacadas no Augusta National Golf Club, em 9 de abril. Esta vitória pode ter facilitado a decisão de Rahm de ingressar no LIV Golf. , onde recebeu isenção vitalícia para o Masters e isenções de cinco anos para o PGA Championship e o Open.

Rahm já tem vaga no Aberto dos Estados Unidos até 2031, depois de vencer seu primeiro campeonato importante no Aberto dos Estados Unidos de 2021 em Torrey Pines, em La Jolla, Califórnia.

Os órgãos dirigentes que organizam os principais torneios – Augusta National Golf Club (Masters), o PGA of America (PGA Championship), o R&A (The Open) e a United States Golf Association (US Open) – permaneceram em grande parte à margem durante a batalha em curso entre o PGA Tour e o LIV Golf não impediu que jogadores de qualquer circuito jogassem nos seus torneios.

Segundo fontes, os funcionários do Fundo de Investimento Público recrutam Ram há meses. Ele não criticou o LIV Golf como muitos jogadores do PGA Tour, em parte por causa de sua amizade com Mickelson e ex-companheiros de equipe da Ryder Cup, como Sergio Garcia. O irmão e titular de Mickelson, Tim, foi o treinador de Rahm no Arizona e seu primeiro agente. Mickelson e Rahm são representados pelo mesmo agente, Steve Lowe da SportFive.

No entanto, a decisão de Rahm é uma reviravolta impressionante para o 22 vezes campeão mundial, considerado um dos competidores mais ferozes do esporte. Antes do Aberto dos Estados Unidos de 2022 no The Country Club em Brookline, Massachusetts, Rahm foi questionado sobre seu interesse em ingressar no circuito emergente.

“Sim, dinheiro é ótimo, mas quando [his wife] A primeira coisa que aconteceu, Kelly e eu, foi que começamos a conversar sobre isso e pensamos: nosso estilo de vida mudaria se conseguíssemos US$ 400 milhões? “Não”, Ram disse. “Nada mudaria. Verdade seja dita, eu poderia me aposentar agora e viver uma vida muito feliz e nunca mais jogar golfe. Nunca joguei golfe por razões financeiras. Jogo por amor ao jogo e quero jogar contra os melhores do mundo.”

Rahm falou sobre seu desejo de disputar torneios com história e tradição, incluindo campeonatos importantes e PGA Tour Invitationals.

“Sempre me interessei por história e patrimônio, e agora o PGA Tour tem isso”, disse Rahm. “Há um significado quando você vence o Torneio Memorial. Há um significado quando você vence o evento Arnold Palmer em Bay Hill. Há um significado quando você vence Los Angeles, Torrey e alguns desses lugares históricos. E isso é muito importante para mim. Depois de vencer neste último torneio do Aberto dos EUA, somos só eu e Tiger [Woods] Ele venceu em Torrey Pines. “Marcar 18 gols é uma memória que terei para sempre e que poucas pessoas podem dizer.”

Antes da Ryder Cup na Itália no início deste ano, depois que Rahm expressou seu apoio em permitir que Garcia e outros jogadores do LIV Golf competissem pela seleção europeia, ele foi novamente questionado sobre seu interesse no LIV Golf em um podcast em espanhol.

“Phil Mickelson respeita minha decisão e eu respeito a decisão dele”, disse Rahm. “Ele me disse que eu não tinha motivo para ir para o LIV. Ele me disse isso muitas vezes. Eu rio quando as pessoas fofocam sobre mim no LIV. Nunca gostei desse formato.”

Mas agora a LIV Golf League, com o seu formato de 54 buracos, competições por equipas e individuais e tees, tem uma nova cara na liga. Como duas vezes grande vencedor e um dos melhores jogadores do mundo, Rahm tem credibilidade instantânea.

“Não tenho certeza especificamente de como isso impacta essas negociações, mas no geral, Jon Rahm é um dos maiores ativos que temos no PGA Tour”, disse o gerente de jogadores do PGA Tour, Jordan Spieth, no Hero World Challenge na semana passada. Ele acrescentou: “Portanto, não será bom para nós em geral, porque queremos jogar contra os melhores jogadores do mundo, e esse é o John”.