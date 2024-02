Kyle Shanahan diz que 49ers QB Brock Purdy é um ‘jogador especial’ para prevenir o ódio – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Muito antes mesmo de a temporada de 2023 da NFL começar, o técnico do 49ers, Kyle Shanahan, já sabia que tinha um grande quarterback em Brock Purdy – desde seu jogo em campo até o personagem que ele exibe fora do campo.

Mas em sua primeira temporada completa como titular do San Francisco, Purdy obteve sucesso contínuo – junto com muitos céticos ao longo do caminho. E lidar com o último Ele impressionou Shanahan Assim como as habilidades de Purdy como zagueiro, o treinador disse recentemente a Peter King, da NBC Sports.

“Então eu ouço o que as pessoas dizem. As pessoas ficam frustradas com isso. É cômico”, disse Shanahan a King. “Jogar como quarterback é a maneira como você joga como quarterback. E se Joe Montana estivesse lá? Joe não correria como Lamar e Patrick. Mas ele é Joe Montana! Não estou tentando compará-lo a Brock. Mas você sabe, isso é ' Este é um grande esporte, com meios de comunicação de massa. As pessoas na nossa profissão também precisam perceber como o mundo funciona. Os homens devem falar. Tocamos apenas uma vez por semana e no resto da semana todo mundo fala.

“É isso que adoro no Brock. Última escolha no draft. Nos levar ao jogo do campeonato da conferência duas vezes e ao Super Bowl em dois anos. Receber a conversa do MVP. E cara, ele não precisa se esforçar para não ouvir ou tentando permanecer humilde ou tentando não ficar preocupado em como a vida muda. Você sabe por quê? Ele não se importa. Ele realmente tem uma base real e sabe quem ele é e quem ele quer ser. E isso é raro para qualquer ser humano … Ele é um jogador especial. Mas essas coisas … Ele é um homem especial.

Purdy nunca prestou atenção aos pessimistas como a última escolha do Draft da NFL de 2022. Ele enfrentou críticas a cada passo, mas alguém poderia pensar que seu jogo acalmaria o barulho externo. Apesar de liderar a NFL em várias estatísticas importantes de quarterback nesta temporada, ele ainda é descrito como um “gerente de jogo” – um rótulo que ele considera cômico.

“Acho meio engraçado só porque estamos vencendo”, disse Purdy a Michelle Besner Buck da ESPN no “NFL Countdown” esta semana. “Acho que com o tempo poderei ganhar algum respeito, mas mais do que tudo, não se tratava de provar que as pessoas estavam erradas ou algo assim, tratava-se apenas de provar que estava certo.

“Com o tempo, disse a mim mesmo que sou bom o suficiente e mereço jogar neste nível, e com o tempo irei provar isso a mim mesmo.”

A confiança inabalável de Purdy – que ele muitas vezes atribui à sua fé – é algo com que nem todos os jogadores nascem, especialmente face às opiniões nacionais tão difundidas sobre o seu jogo. Shanahan acredita que parte disso também vem de sua natureza humilde, disse ele a King, algo que percebeu desde o primeiro dia.

“Vem de algum lugar, tenho certeza dos pais dele”, disse Shanahan a King. “Acho que tem muito a ver com sua fé. Ele tem uma base sobre quem ele é como pessoa. já conheci. Quase arrogante, que é a palavra errada porque ele é muito humilde e um cara legal. Ele acredita em si mesmo mil por cento. Isso não o surpreende em nada.

“Lembro-me de seus avanços antes de começar no ano passado. Ele cometeu todos esses erros. Ele errou algumas recepções. Nós os chamamos de 'caddies'. Não foi um bom dia. Ele veio até mim logo depois e disse: 'Espero que isso não te estressa, Kyle.' “Isso vai acontecer comigo às vezes. Confie em mim. Não vou estragar isso no jogo. Não tenha medo. E é claro que ele sai e joga muito bem.”

Os 49ers estão de volta ao Super Bowl, onde Purdy levou o time a aparições consecutivas nos playoffs desde que assumiu na Semana 13 da temporada passada. O jovem de 24 anos é um grande motivo do sucesso de São Francisco e sabe que em breve todos perceberão isso.

