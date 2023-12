Alaska Airlines planeja comprar Hawaiian Airlines em um negócio de US$ 1,9 bilhão

“Não é como se a mesma dinâmica estivesse em jogo”, disse Henry Harteveldt, analista do setor de viagens da Atmosphere Research. “Ninguém vai olhar para esta fusão e dizer: ‘Ah, estamos prestes a perder uma companhia aérea de baixo custo’”.

Embora o Alasca tenha recuperado da pandemia de forma relativamente rápida, o Havai tem lutado para regressar à rentabilidade. Inicialmente, sofreu com as rígidas restrições do país ao coronavírus na entrada de visitantes, desencorajando os viajantes. Após o levantamento dessas restrições, a procura começou a recuperar, mas os americanos rapidamente voltaram o seu foco para as viagens internacionais. Mais recentemente, a companhia aérea enfrentou desafios devido a atrasos na entrega de novas aeronaves e incêndios florestais na ilha de Maui, que reduziram o tráfego neste verão.

A venda também diversificará a frota de aeronaves de propriedade da Alasca, que opera apenas dois tipos de aeronaves, o Boeing 737 e o Embraer 175. Após adquirir a Virgin America, a Alasca herdou algumas aeronaves Airbus, mas as desativou gradualmente ao longo de vários anos. A Hawaiian opera aeronaves Airbus e Boeing, e provavelmente levará anos até que o Alasca decida como e se reequilibrará essa frota, disse Minicucci.

“Eles têm as aeronaves certas para voar nos mercados em que atuam hoje”, disse ele.

Sindicatos que representam milhares de trabalhadores no Alasca e no Havaí, incluindo pilotos, comissários de bordo, funcionários de escritório, trabalhadores de aeroportos e outros funcionários, recusaram-se a apoiar ou se opor ao acordo, dizendo que trabalhariam em estreita colaboração com as companhias aéreas para garantir que os trabalhadores se beneficiassem do acordo. . Redução.

“Nossa primeira prioridade é determinar se esta fusão melhorará as condições para os comissários de bordo, assim como os benefícios que as empresas têm apregoado para acionistas e consumidores”, afirmou a Associação de Comissários de Bordo, que representa 9.000 trabalhadores do Alasca e do Havaí, bem como milhares de outros. em várias outras companhias aéreas, disse em comunicado. “Nosso apoio à fusão dependerá disso.”

As companhias aéreas disseram que esperam submeter o acordo à votação de investidores havaianos em algum momento durante os primeiros três meses do próximo ano. Se o acordo for aprovado, disseram, espera-se que leve de 12 a 18 meses para ser fechado. A Alaska manterá sua sede em Seattle e continuará a ser administrada pelo Sr. Minicucci, que se tornou CEO em março de 2021.