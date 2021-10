Boston Bruins e Charlie McAvoy concordam com extensão de 8 anos e US $ 76 milhões, disse a fonte

Defesa do Boston Bruins Charlie McAvoy Ele concordou com uma extensão de contrato de oito anos no valor de US $ 76 milhões, disse uma fonte à ESPN na sexta-feira.

O jogador de 23 anos foi definido para se tornar um agente livre restrito após a temporada. McAvoy está no último ano de um acordo de ponte de três anos que lhe rendeu US $ 4,9 milhões por ano e agora está conseguindo o maior negócio da história da franquia do Bruins.

O valor médio anual de US $ 9,5 milhões no negócio de McAvoy está em linha com muitos dos defensores da NHL que fecharam contratos enormes durante a temporada de férias, incluindo o Colorado Avalanche. Cal Makar (seis anos, US $ 9 milhões AAV), Dallas Stars Miro Heskanen (Oito anos, US $ 8,45 milhões AAV), Chicago Blackhawks Seth Jones (Oito anos, $ 9,5 milhões AAV), Columbus Blue Jackets Zach Ferensky (seis anos, US $ 9,58 milhões AAV) The New Jersey Devils Doji Hamilton (Sete anos, US $ 9 milhões).

Depois que ele começou sua carreira emparelhado com Zdeno CharaMcAvoy herdou o verdadeiro papel de nº 1 como defensor na temporada passada. Ele liderou todos os patinadores do Bruins em tempo de gelo (23:59 por jogo), marcando cinco gols e 25 assistências em 51 jogos. McAvoy ficou em quinto lugar na votação do Norris Trophy.

“Nós o apreciamos como jogador e como pessoa”, disse o gerente geral do Ruins, Don Sweeney, a repórteres no início desta semana. “Ele está crescendo em um papel de liderança e foi incluído nesse grupo de liderança, e espero que isso seja uma indicação de que Charlie se tornou uma pessoa, como um líder como jogador, que todos esperávamos que ele fosse.”

McAvoy, que jogou na Universidade de Boston, foi selecionado pelos Bruins com a 14ª escolha geral para o draft de 2016. O Long Beach original, Nova York, deve fazer parte da Linha Azul da Equipe dos EUA nas Olimpíadas de 2022 em Pequim.

O Bruins abre sua temporada no sábado em casa contra os Superstars.