Kadarius Toney sobre Daniel Jones, sendo um ‘assassino silencioso’ Mais dicas

Comparações entre Kadarius Toney e Odell Beckham Jr. Óbvio para todos, exceto Tony.

Kadarius Toney marcou 189 jardas na semana passada contra Cowboys em DallasFratura de Beckham New York Giants Recorde de novato. Mas, com base no golpe de Tony para a segurança do Cowboys Damontae Kazee naquele jogo, ele também compartilha o temperamento explosivo de Beckham.

Sem surpresa, Tony está pronto para deixar o acidente nas costas. O treinador Joe Judge disse Tony ganhou sua confiançaEle provavelmente terá um grande papel no ataque, mesmo com o retorno esperado de Sterling Shepherd.

“Ninguém saiu disso com nada além da mídia”, disse Tony. “No final do dia, estamos prontos para o próximo jogo. Temos que nos preparar para Los Angeles Rams. Estaremos jogando em 48 horas, então esse é o foco de quase todo mundo agora. Não estamos preocupados com o passado. “

Tony provavelmente se alinhará contra Galen Ramsey quando os Giants enfrentarem o Rams neste domingo, um cornerback All-Pro e o pior jogador da liga. Parece uma receita para o desastre, mas Tony não está envolvido.

“Sou um assassino silencioso”, disse Tony. “Eu não falo com ninguém na área. Normalmente, uma pessoa provavelmente ficaria louca (por causa de conversas mesquinhas), mas isso é exatamente quem eu sou. Eu não falaria com você de qualquer maneira. Se eu não precisasse falar com você, eu não falaria com você. “

“Minha mentalidade é sempre positiva. Se é isso que ele quer fazer, é exatamente o que ele fará. Se ele tentar – quero dizer, você sempre pode tentar, mas nem sempre consegue o resultado que deseja. Eu disse que foi um processo de aprendizado na semana passada, então você não deveria. Você esperaria algo assim de mim. “

Os zagueiros adversários não tiveram medo de Ramsey este ano – ele permitiu que 218 jardas passassem até agora, depois de permitir 354 jardas no ano passado -, mas ele ainda tem uma média de 9,5 jardas por conquista. Apesar disso, Tony ainda não encontrou um cornerback que foi capaz de pará-lo completamente.

“Joguei como zagueiro até chegar à Flórida, mas sempre há muita competição por aí”, disse Tony. “Então, quero dizer, ninguém me trancou ou eu não consegui desbloquear. Sempre foi 50-50, não importa contra quem eu joguei. Todo mundo tem seus altos para jogar e seus jogos ruins e coisas assim.”

Sobre seu relacionamento com Daniel Jones

Uma das fotos mais duradouras dos Cowboys foi Tony correndo para o lado de Daniel Jones enquanto ele era carregado para fora do campo. Jones sofreu uma concussão após abaixar a cabeça na linha do gol.

“Este é meu irmão”, disse Tony. “Esse é o meu cachorro. No final do dia, se ele está machucado, estou com dor. Isso meio que me deixou mais difícil, só de saber que ele não era capaz de fazer o que normalmente faria, contribuir com o máximo que pudesse , é só colocar outro chip no meu ombro. Eu já inventei um. E acrescentei outro. Eu tinha que ir ver meu irmão. No final do dia, somos todos um, um para todos. “

Can Jones digitalize para jogar Contra o Rams depois de completar um treinamento completo na sexta-feira. Seu nome nem mesmo apareceu no relatório de lesões dos Titãs.

“Ele vai colocar o time nas costas às vezes, então é sempre encorajador quando um cara como esse é capaz de voltar ao campo e contribuir com o máximo possível”, disse Tony. “Daniel, ele garante que todos estejam prontos, não importa se ele está jogando ou não. Mesmo quando ele teve uma concussão, ele veio até mim logo depois disso. Quando eu o vi dentro do vestiário, ele dizia: ‘Você está bem? ? ”Ou qualquer que fosse a situação. Sempre tente ser a pessoa que sempre foi, independentemente de ser ou não capaz de estar nessa posição.”