Relatórios – E-mails da investigação do Washington Football Team mostram que o jogador da NFL Jeff Bash e o ex-WFT Bruce Allen tiveram um relacionamento próximo

O conselheiro geral da NFL, Jeff Bash, e o ex-presidente-executivo do Washington NFL, Bruce Allen, estavam em um relacionamento próximo, de acordo com e-mails coletados durante uma investigação sobre má conduta no local de trabalho na franquia da NFL em Washington, DC. O jornal New York Times E Jornal de Wall Street relatado na noite de quarta-feira.

A correspondência está entre 650.000 e-mails coletados na investigação da NFL.

Este grupo de e-mails ajudou na renúncia de Jon Gruden como treinador do Las Vegas Raiders no início desta semana, depois que reportagens do The Times e da revista mostraram que ele usou linguagem anti-mulher e anti-gay e também usou um comentário racista para se referir ao CEO da NFL Demores. . Gruden estava trabalhando para a ESPN na época como analista-chefe do Monday Night Football, quando enviou e-mails ao longo de sete anos.

No início desta semana, a NFLPA disse que pretendia pedir à NFL que liberasse os 650.000 e-mails restantes revisados ​​como parte da investigação.

2 relacionados

E-mails entre Bash e Allen mostram que Bash tranquiliza Allen sobre as controvérsias sobre a concessão de Washington e discutir questões da liga e outros tópicos, incluindo política.

Bash, em um e-mail em 2013, disse a Allen que sua franquia não teria que pagar uma multa de US $ 15.000 por adulterar um relatório de lesão, de acordo com o New York Times. O recurso de Allen foi apenas inicialmente rejeitado, mas rejeitado por Bash, que escreveu a Allen que o gravame não tinha que pagar a multa “ou qualquer outro valor em relação ao assunto e a multa será considerada totalmente rescindida”.

Em outra troca, de acordo com o The Times, Allen contatou Bash depois que a franquia de Washington foi implicada em acusações de assédio sexual por parte de seus fãs. Bash respondeu a Allen: “Sei que você está envolvido nisso e não tolerará algo indesejável.”

No entanto, os e-mails entre Gruden, Allen e outros homens incluíam fotos de mulheres vestindo apenas a parte de baixo do biquíni, incluindo um dos dois capitães do time de Washington.

Em outra conversa de 2016, Allen alegadamente reclamou para Bash quando Jocelyn Moore, uma negra, foi contratada como principal lobista da NFL após trabalhar com vários senadores democratas.

Curioso – existe uma regra que proíbe a contratação de libertários, independentes ou mesmo republicanos? “Não, mas às vezes pode parecer assim!”, Escreveu Allen no e-mail ao qual Bash respondeu.

Allen se referiu à regra da NFL que exige que as equipes entrevistem candidatos minoritários para treinamento de técnico e indicados ao gerente geral em sua resposta: “Temos uma regra Rooney … portanto, vou sugerir a regra de Lincoln na próxima reunião.”

A NFL, por meio do vice-presidente executivo de comunicações da NFL, Jeff Miller, negou na quinta-feira qualquer irregularidade nos e-mails entre Bash e Allen, que foi demitido como presidente da equipe pela franquia de Washington em 2019.

“O contato entre a equipe administrativa da liga e os executivos do clube ocorre diariamente”, disse Miller em um comunicado divulgado tanto para o Times quanto para o Journal. “Jeff Bash é um CEO respeitado e uma figura de destaque na NFL. Qualquer esforço para retratar esses e-mails como inadequados é claramente enganoso ou falso.”

A NFL concluiu sua investigação sobre a cultura do local de trabalho em Washington em julho, e a franquia foi multada em US $ 10 milhões. Além disso, Tanya Snyder, que foi nomeada co-CEO da equipe em junho, assumiu as tarefas diárias da franquia de seu marido, Dan. Todos os executivos seniores, incluindo Snyders, foram obrigados a participar de treinamentos de comportamento no local de trabalho.

Essa investigação, iniciada em 2020, foi conduzida pela advogada Beth Wilkinson. Oficiais da liga disseram ao jornal que o advogado de Bash foi procurado na investigação.