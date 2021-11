Boris Johnson fala sobre Peppa Pig durante um discurso errante

Primeiro ministro britânico Boris JohnsonBoris Johnson, os carregadores de carros elétricos que devem ser necessários em novas casas na Inglaterra COP26 foi um descarrilamento – e é por isso que obteve uma nota de reprovação em Energia e Meio Ambiente – pós COP26 Mais Expresse seu amor e admiração pelo Peppa Pig World, um parque de diversões em Hampshire, Inglaterra, com mais de 70 brinquedos e atrações, Durante um discurso errante na segunda-feira.

Tendo perdido o controle de seu pensamento em um discurso na conferência da Confederação da Indústria Britânica em South Shields, Johnson folheou seus comentários, resmungando em frustração, “Perdoe-me. Perdoe-me”, antes de começar a falar sobre Peppa Pig World.

“Ontem eu fui – como todos deveríamos – ao Peppa Pig World. Levante a mão se você já foi ao Peppa Pig World”, disse Johnson.

“Não é suficiente”, acrescentou ele, depois de levantar as mãos aparentemente fracas.

Johnson então começou a falar sobre a marca Peppa Pig, com base em um desenho animado infantil de propriedade da Hasbro que foi ao ar pela primeira vez em 2004.

“A verdadeira lição para mim … foi sobre o poder da criatividade no Reino Unido”, disse ele. “Quem teria acreditado que o porco parecido com um secador de cabelo … agora seria exportado para 180 países com parques temáticos na América e na China?”

Johnson é conhecido por divagar sobre tópicos não relacionados à administração estadual, com alguns de seus fãs achando-os divertidos e seus oponentes chamando-os de ridículos.

O discurso de 25 minutos do primeiro-ministro na segunda-feira, que ele proferiu para o maior grupo de lobby empresarial da Grã-Bretanha, é importante para os setores público e privado do Reino Unido, que ainda estão trabalhando para resolver as fissuras do Brexit, ou a saída do Reino Unido da Europa. . União.

No entanto, Johnson não parece tímido em discutir Peppa Pig World com o público.

“O mundo do bebê Pig é meu lugar favorito”, disse Johnson.