Mudanças climáticas: uma pesquisa mostra que os britânicos estão mais preocupados com a crise do que Covid e Brexit

A Ipsos MORI publica sua pesquisa mensalmente, e novembro ao longo de uma semana durante a conferência climática COP26. O evento foi realizado em Glasgow, Escócia, e recebeu ampla cobertura da mídia nacional.

Cerca de 40% das pessoas pesquisadas disseram que as mudanças climáticas, a poluição e o meio ambiente estão entre as três principais preocupações. A pandemia veio em segundo lugar com 27%, e Brexit veio em terceiro com 22%. A Ipsos MORI entrevistou mais de 1.000 adultos, que responderam espontaneamente e não foram solicitados a fazer escolhas como respostas.

A ansiedade climática foi 16 pontos percentuais maior em novembro do que em outubro, quando as pessoas expressaram maior preocupação com o Brexit, a pandemia e a economia.

Embora tenha havido um claro aumento no interesse durante a COP26, houve um crescimento de longo prazo na preocupação com o clima na última década, o que foi confirmado por outras pesquisas, Incluindo do YouGov A pesquisa Ipsos MORI mostrou que havia uma distribuição bastante uniforme das preocupações climáticas entre grupos de idade, gênero e filiação política. “[It’s] “É muito encorajador que a mudança climática não seja mais uma preocupação reservada aos jovens e liberais”, disse à CNN Gabriella Giga Boye, professora sênior de psicologia na Swansea University. Das Alterações Climáticas. Isso é muito importante nestes tempos, quando discutimos muito sobre a polarização verdadeira ou falsa nas questões e, muitas vezes, exageramos o quão polarizadas as pessoas realmente são. ” O clima também é uma grande preocupação para os idosos A pesquisa mostrou que homens e mulheres consideram a crise climática um problema importante quase igualmente, com 40% e 41%, respectivamente. Apoiadores do Partido Conservador de centro-direita e do Partido Trabalhista de centro-esquerda estavam igualmente preocupados com as questões climáticas. READ Homem britânico preso após confessar ter matado 94 durante Truth or Dare No grupo de 55 anos ou mais, 47% das pessoas disseram que esse era um grande problema. Para a faixa etária de 35 a 54 anos, a taxa foi de 43%. Entre aqueles com idade entre 18 e 34 anos, apenas 27% disseram o mesmo, embora essa faixa etária fosse menos propensa a dizer que estava preocupada com algum problema específico. A mudança climática é agora uma prioridade entre a maioria dos grupos porque o tópico “se tornou pessoal”, disse Ralitsa Heteva, pesquisadora da Unidade de Pesquisa de Políticas Científicas da Escola de Negócios da Universidade de Sussex. Isso também se aplica a como políticas como metas de emissões líquidas zero podem afetar. Dezenas de países estabeleceram uma meta de emissões líquidas para meados do século, para a qual planejam reduzir drasticamente as emissões de gases do efeito estufa e “capturar” o excesso, por meio de medidas como o planejamento de árvores ou o uso de tecnologia para descarbonizar os combustíveis fósseis. Esta tecnologia Não foi totalmente desenvolvido e ainda é controverso “Estamos vendo que as pessoas são pessoalmente afetadas por coisas relacionadas ao objetivo líquido zero e vendo e experimentando o impacto das mudanças climáticas – de grandes incêndios florestais a rápidos aumentos nos preços da energia”, disse Heteva à CNN. o email. Embora a preocupação com a crise climática seja um pouco mais divisiva entre os grupos de idade, o apoio a diferentes tipos de ação climática causa mais divisão. “É mais provável que os idosos paguem para investir em infraestrutura para melhorar a experiência das gerações futuras”, acrescentou ela, acrescentando que é menos provável que os jovens o façam. “A única maneira de traduzir isso em ação é usar o momento do momento e envolver as pessoas para reimaginar como o investimento em infraestrutura pode ser projetado e usado de uma forma inovadora que não seja apenas ecologicamente correta, mas também mais inclusiva e justa.” READ Dois homens resgatados após desaparecerem 29 dias no mar, sobrevivendo de laranjas e água da chuva

