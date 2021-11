Israel começa a vacinar crianças à medida que aumenta o número de casos de coronavírus

JERUSALEM (Reuters) – Israel começou na segunda-feira a implementar as vacinas Pfizer / Biontech COVID-19 para crianças de 5 a 11 anos na esperança de superar o recente aumento nas infecções por coronavírus.

A quarta onda de vítimas que atingiu Israel em junho começou a diminuir em setembro. Mas nas últimas duas semanas, a taxa “R”, ou taxa de reprodução do vírus, que está abaixo de um há dois meses, começou a subir e agora ultrapassou esse limite, indicando que o vírus pode se espalhar exponencialmente novamente.

Os casos diários também aumentaram nos últimos dias, com metade das infecções atualmente confirmadas aparecendo em crianças com 11 anos ou menos.

A campanha de vacinação infantil começou segunda-feira na Praça de Tel Aviv, onde alguns pais silenciosamente fizeram fila com seus filhos para receber uma injeção. A campanha será lançada nacionalmente na terça-feira.

“As crianças vão à escola, (misturam-se) com (outras) crianças, fazem muitas atividades sociais. Estamos muito animados (para vaciná-los) e para voltar (à) vida normal”, disse Katie Bey Shalom. , cujo filho e filha foram vacinados na segunda-feira.

Ao receber suas fotos na frente das câmeras de TV, algumas crianças sorriam e riam, enquanto outras choravam e se agarravam aos pais.

A população de Israel de 9,4 milhões é relativamente jovem, com cerca de 1,2 milhão de crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Até novembro, esse grupo continha mais de um terço dos casos novos, segundo dados do Ministério da Saúde. Cientistas e autoridades suspeitam que o país pode alcançar “imunidade coletiva” a menos que as crianças sejam vacinadas.

Noam Kleinman, 10, conversa com uma enfermeira ao receber sua primeira vacina contra a doença do coronavírus (COVID-19) depois que o país aprovou vacinações para crianças de 5 a 11 anos, em Tel Aviv, Israel, em 22 de novembro de 2021. REUTERS / Korina kern

Os formuladores de políticas também afirmam que a vacinação de crianças pequenas tem como objetivo principal e principal proteger sua saúde individual, não apenas interromper a transmissão do vírus.

Na semana passada, eles enfatizaram que, embora COVID-19 raramente seja grave entre crianças pequenas e muitas não apresentem nenhum sintoma, ele pode trazer riscos a longo prazo.

O Ministério da Saúde de Israel estima que uma em 3.500 crianças infectadas com o coronavírus desenvolverá posteriormente a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (MIS-C), na qual partes do corpo estão inflamadas, incluindo coração, pulmões, rins, cérebro, pele e aparelho digestivo sistema. A maioria das crianças com essa condição requer cuidados intensivos e 1-2% morrem.

As autoridades também observaram o risco de sintomas persistentes, como distúrbios do sono, dores musculares, perda do olfato e paladar, dor de cabeça e tosse, conhecidos como “Covid Longo”.

Uma pesquisa do Ministério da Saúde com mais de 13.000 crianças mostrou que cerca de 11% apresentaram sintomas de longa duração, com cerca de 1,8% a 4,6%, dependendo da idade, continuando a ter os sintomas seis meses após a doença.

Uma pesquisa conduzida pelo provedor de saúde israelense Maccabi mostrou que 41% dos pais de crianças de 5 a 11 anos tinham certeza de que vacinariam seus filhos, enquanto 21% ainda não haviam decidido e 38% não vacinariam seus filhos.

Israel registrou 1,3 milhão de casos confirmados e mais de 8.000 mortes desde o início da epidemia.

Cerca de 57% da população de Israel foi totalmente vacinada, de acordo com o Ministério da Saúde, o que significa que eles receberam uma terceira dose ou cinco meses não se passaram desde a segunda vacinação.

Reportagem adicional de Rami Amichai em Tel Aviv. Edição de Angus McSwan e Howard Goller

