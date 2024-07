Ações da Chewy caem depois que ‘Roaring Kitty’ revela participação de 6,6%

As ações da Chewy (CHWY) subiram mais de 20% nas negociações pré-mercado de segunda-feira, antes de reduzir os ganhos após Arquivamento da SEC Ele revelou que o famoso investidor Keith Gill possui uma participação de 6,6% na empresa.

As ações caíram cerca de 5% no início do pregão de segunda-feira.

O processo de 1º de julho mostrou que Gill, um popular corretor de ações conhecido online como “Roaring Kitty”, possuía 9,1 milhões de ações da Chewy em 24 de junho.

Isso sugere que Jill possuía as ações antes de uma postagem de Roaring Kitty no X fazer com que as ações da Chewy subissem até 30% em 27 de junho. A conta postou uma imagem enigmática de um cachorro às 13h ET, elevando o estoque antes de eventualmente desistir de seus ganhos. Fechou abaixo da linha plana.

Quase ninguém sabe por que Jill estava interessada em Chewy. Jill falou com carinho do atual CEO da GameStop, Ryan Cohen, que também é o fundador da Chewy, durante uma transmissão ao vivo em 7 de junho, mas não fez comentários diretos sobre a empresa de cuidados para animais de estimação. Notavelmente, Cohen não é mais membro do conselho de administração da Chewy.

O arquivo de Gill também não forneceu nenhuma evidência significativa. Além de listar o número de ações de propriedade de Gill, o documento 13-G forneceu outro detalhe. Gill incluiu uma caixa pedindo para marcar a caixa apropriada para descobrir se o arquivador era um gato.

Jill marcou a caixa que dizia “Não sou um gato”.

O tweet da semana passada e o arquivamento de segunda-feira foram os mais recentes de uma série de atividades de Gill, que ressurgiu online em maio. No último mês e meio, Gill postou uma série de memes, revelou uma grande participação no estoque de memes GameStop (GME) por meio de capturas de tela e apresentou uma transmissão ao vivo no YouTube onde falou com entusiasmo sobre GameStop.

Na sexta-feira, 28 de junho Uma ação coletiva foi movida contra Jill, Gill foi acusado de enganar investidores e manipular o mercado.

Apesar dos grandes saltos nos preços das ações em meio às postagens de Gill no último mês e meio, as ações da GameStop subiram apenas 3% no mês passado.

