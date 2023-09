Revelando a causa da morte de Billy Miller, estrela de Young and the Restless e General Hospital

A mãe do astro de TV Billy Miller está se manifestando após o filho Morte aos 43 anos.

Numa declaração a Resumo da novela A estrela ganhadora do Daytime Emmy morreu após uma “longa e corajosa batalha contra a depressão bipolar”, disse Patricia Miller na segunda-feira.

Miller – que é famoso por seus papéis Hospital Público E o Os jovens e os inquietos – Ele morreu na sexta-feira, horário do Leste, no domingo – que seria seu 44º aniversário.

A família de Miller disse que Miller morreu em Austin, Texas, e que “o ator sofria de depressão maníaca quando morreu”.

“Gostaria de compartilhar os seguintes pensamentos”, Patricia começou sua declaração na segunda-feira. “Quero agradecer pessoalmente aos meus muitos fãs e amigos pela enorme quantidade de amor, orações e condolências que vocês enviaram a mim e à minha família pelo falecimento devastador do meu lindo filho PJ – Billy Miller. Ele travou uma longa e corajosa batalha com doença bipolar. “Depressão há anos. Ele fez tudo o que pôde para controlar a doença. Ele amava sua família, amigos e fãs, mas no final a doença venceu a batalha e tirou sua vida. As outras causas de morte que foram ditas não são verdadeiras. “Eu gostaria que fossem, mas não são. Todos nós o amávamos muito e estamos tentando desesperadamente lidar com nossa perda. Não terei mais nada a dizer. Obrigado pelo amor e apoio.”

A carreira de Miller começou como modelo e ela assinou com Wilhelmina. Em 2007 ele fez o papel de Richie Novak todos os meus filhosonde permaneceu até 2008. De 2008 a 2014, Miller estrelou como Billy Abbott. Os jovens e os inquietos. O papel lhe rendeu três prêmios Daytime Emmy. Depois de sair de TEle é o jovem e o inquieto Em 2014, Miller continuou interpretando Jason Morgan e Drew Cain em General Hospital até 2019.

Depois de deixar a novela, Miller apareceu em cinco episódios do drama americano ternoOnde desempenhou o papel de Marcus, irmão de Harvey Spector.

Após a notícia da morte de Miller, seus colegas de elenco da comunidade televisiva diurna recorreram às redes sociais para lamentar a perda.

Hospital PúblicoO produtor executivo, Frank Valentini, recorreu ao X (formalmente conhecido como Twitter) para lamentar.

“Fiquei profundamente triste ao saber do falecimento do incrivelmente talentoso Billy Miller. Em nome de toda a família @GeneralHospital, nossos pensamentos estão com sua família e amigos durante este momento difícil”, escreveu ele.

Veja mais homenagens à vida de Miller Dentro e fora da tela aqui.

