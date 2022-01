Intel planeja fabricar US$ 20 bilhões em chips em Ohio

A empresa disse na sexta-feira que a Intel investirá US$ 20 bilhões em duas novas fábricas em Ohio para fabricar chips de ponta, o primeiro passo para um “mega site” que pode abrigar oito fábricas de chips. A um custo de US$ 100 bilhões.

O investimento planejado inclui 3.000 empregos permanentes e 7.000 empregos de construção em 1.000 acres em Licking County, fora de Columbus.

O CEO Pat Gelsinger está liderando os planos de expansão da Intel, particularmente na Europa e nos Estados Unidos, à medida que busca reacender a concorrência com concorrentes globais e responder à escassez de microchips em todo o mundo.

“Essas fábricas criarão um novo centro para fabricação de chips avançados nos Estados Unidos que aprimorará o pipeline doméstico da Intel de laboratórios para fabricação rápida”, disse Gelsinger em comunicado.

Os fabricantes de chips estão aumentando a produção depois que fabricantes de todo o mundo, de carros a eletrônicos de consumo, enfrentaram uma escassez de chips. A Intel também está tentando recuperar sua posição como fabricante dos chips menores e mais rápidos da atual empresa líder, TSMC, com sede em Taiwan.

No entanto, os planos da Intel para novas fábricas não vão aliviar a atual crise de demanda, porque leva anos para construir tais complexos. Gelsinger disse anteriormente que espera que a escassez de chips continue em 2023.

O logotipo da Intel aparece em uma loja em Manhattan, Nova York, em 24 de novembro de 2021. REUTERS/Andrew Kelly

Em setembro, a Intel lançou duas fábricas no Arizona como parte de seu plano de transformação para se tornar a principal fabricante de chips para clientes no exterior. A fábrica de US$ 20 bilhões elevará para seis o número total de fábricas da Intel em seu campus de Chandler, no subúrbio de Phoenix. Consulte Mais informação

A administração do presidente Joe Biden quer que o Congresso aprove US$ 52 bilhões para expandir a fabricação de semicondutores nos Estados Unidos. A medida foi aprovada pelo Senado em junho passado, mas estagnou na Câmara dos Deputados. Consulte Mais informação

A Casa Branca disse anteriormente que Biden está fazendo comentários na sexta-feira sobre os esforços do governo dos EUA “para aumentar o fornecimento de semicondutores, fazer mais nos Estados Unidos e reconstruir nossas cadeias de suprimentos aqui em casa”.

A Intel disse que Gelsinger se encontrará com Biden na Casa Branca na sexta-feira.

O planejamento para as duas primeiras fábricas começará imediatamente, com a construção prevista para começar no final de 2022 e a produção para começar em 2025. Disse a Intel.

A Samsung Electronics recuperou o primeiro lugar em 2021 da Intel pela primeira vez desde 2018, mostraram dados do Gartner. A Intel caiu para o segundo lugar com um crescimento de 0,5% no ano passado, registrando a menor taxa de crescimento entre os 25 maiores vendedores.

