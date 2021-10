A promessa do presidente Xi Jinping de redistribuir riqueza traz de volta más lembranças das marcas de luxo da China

Muitos analistas acreditam que a campanha pode realmente ser benéfica para os negócios. Enquanto os planos de Xi ainda estão tomando forma, seu governo deixou claro que eventualmente quer aumentar a renda de mais famílias e expandir a classe média. Isso, por sua vez, pode ajudar a aumentar o poder de compra e o consumo.

Mas os especialistas não descartaram a possibilidade de reprimir a extravagância percebida ou aumentar os impostos sobre os ricos, o que pode obscurecer as perspectivas para os fabricantes de bolsas, sapatos e joias de alta qualidade.

“Inicialmente, quando foi anunciado, as pessoas entraram em pânico”, disse a analista do UBS Susanna Boss sobre a promessa da Prosperidade Compartilhada. “E o mercado entrou em pânico. Porque todo mundo pensa na campanha anti-enxerto e em como a demanda por luxo foi afetada naquela época.”

Alguns jogadores já foram atingidos. As ações da LVMH caíram 7,9% no período de agosto a setembro, enquanto as ações da Kering, dona da Gucci, caíram 19,4% no mesmo período.

Nos últimos três meses, [luxury] O setor teve desempenho inferior ao do mercado europeu … apoiado nas renovadas preocupações chinesas, “incluindo o impulso para redistribuir riqueza, a escalada de casos de coronavírus e regulamentação”, escreveram analistas do Citi em um relatório de outubro.

O apelo por ‘prosperidade compartilhada’

Pequim tem pressionado as empresas privadas no ano passado.

Mas a aposta foi aumentada em agosto, quando Xi disse aos principais líderes do Partido Comunista Chinês que o governo deveria criar um sistema para redistribuir a riqueza no interesse da “justiça social”.

De acordo com a Xinhua, Xi disse que era “necessário” “regular rendas mais altas razoavelmente e encorajar as pessoas de alta renda e as empresas a retornarem mais à sociedade”. A mídia estatal indicou que o governo poderia considerar a imposição de impostos ou outras formas de redistribuir renda e riqueza.

Alibaba Baba Tencent TCEHY Bindudu PDD Algumas empresas seguiram a sugestão de Pequim. Nos últimos meses, muitas das maiores empresas de tecnologia da China promessa de doar Bilhões de dólares pela causa, incluindo. uma empresa,, até prometido Escada seus ganhos totais para o segundo trimestre.

Havia sinais de apreensão no reino do luxo. Recentemente, o setor perdeu a preferência, com alguns investidores, “indicando que a incerteza relacionada à China foi precificada no curto prazo”, escreveram analistas do UBS em um relatório de setembro.

Eles acrescentaram que “o impacto das iniciativas conjuntas de prosperidade da China sobre o consumo de bens de luxo … continua sendo a principal preocupação dos investidores”.

Mas analistas do banco suíço também observam que “prosperidade compartilhada” não é um conceito novo na China.

O uso da frase remonta à época do presidente Mao Zedong, que defendia a “prosperidade comum” quando apelava a reformas econômicas dramáticas para arrancar o poder dos ricos proprietários de terras e agricultores, a elite rural.

Em 2012, a “prosperidade comum” foi considerada o “princípio fundamental” do “socialismo chinês” em uma grande reunião do Partido Comunista, Tao Wang, economista do UBS, observou em um relatório a clientes.

Os analistas do banco dizem esperar apenas ajustes “modestos e incrementais” no imposto de renda pessoal e no imposto sobre o consumo nos próximos anos, indicando que o “impacto negativo pode ser limitado em vez de iminente”.

Alguns executivos seniores abordaram essa questão diretamente.

No início deste mês, o diretor financeiro da LVMH, Jean-Jacques Guyonni, disse que “não estava particularmente preocupado ou preocupado com o último anúncio”.

“Não vemos razão para acreditar que isso possa ser prejudicial para a classe média alta, a classe rica que constitui a maior parte de nossa base de clientes”, disse ele a analistas. “Portanto, parece-nos que isso não é negativo – senão positivo.”

Na semana passada, Nicolas Hieronymus, CEO da L’Oreal, dona de marcas como Giorgio Armani Beauty e Lancôme, participou.

“Continuamos muito confiantes para a China”, disse ele em uma chamada de vendas corporativas, acrescentando que a promessa de “prosperidade compartilhada” provavelmente ajudará a tornar a classe média do país “mais rica e maior”. [which] É uma coisa muito positiva para nós. “

assunto sensível

Mas os observadores da indústria têm bons motivos para se preocupar.

Menos de uma década atrás, a indústria de luxo sofreu um grande golpe Campanha anticorrupção Na China. O governo eliminou qualquer sinal de gastos extravagantes entre as autoridades, inclusive em bens de luxo.

Campanha Lançado pela Xi em 2012, teve grande impacto no setor. Em 2013, o mercado de bens de luxo na China continental cresceu apenas 2%, em comparação com 7% um ano antes, de acordo com Payne

Algumas marcas de moda foram evitadas, pois os clientes procuravam logotipos ou designs menos óbvios. Patricia Bao, CEO da Pao Principle, uma consultora de marcas de luxo da China, Ele disse à CNN em tempo.

Marcas de bebidas premium, como a fabricante de baijiu Kweichow Moutai, também Ele viu uma queda significativa nas vendas. A empresa disse mais tarde que a repressão colocou uma “pressão sem precedentes” na indústria do álcool.

O setor continua enfrentando preocupações regulatórias e foi recentemente atingido por uma venda de ações.

Durante a repressão anticorrupção de 2012, os hotéis de luxo também sofreram, pois os funcionários cancelaram banquetes e conferências. Na época, alguns hotéis cinco estrelas até pediram uma estrela, esperando que as baixas classificações lhes permitissem parecer menos ricos e manter seus negócios, de acordo com a mídia estatal chinesa. mencionado

Não ajude empresas que vão desde o setor de tecnologia em expansão até Educação privada Na China recentemente com outro repressão , que se estendeu a entretenimento compra direta indústrias.

Isso pode ter contribuído para algumas das preocupações, disse Pusz, analista do UBS.

“Como obviamente tem havido um grande fluxo de notícias no mercado sobre muitos outros setores que foram afetados pelas várias ações do governo chinês, acho que tem havido um pouco de expectativa das pessoas, [like]Bem, ela disse, “e se o luxo vier em seguida?”

Os tempos mudaram

No entanto, alguns analistas acreditam que essa campanha pode ser diferente.

De acordo com as últimas estimativas da Bain, compradores na China representam 35% de todas as vendas de luxo em todo o mundo. Em 2025, relata a empresa, isso pode aumentar para quase 50%.

Bruno Lannes, sócio da Bain Consumer Products and Retail Practices, com sede em Xangai, disse que sua empresa não está mudando sua perspectiva por causa da promessa de “prosperidade compartilhada”.

“É muito cedo para dizer, mas não há nenhuma indicação real de que isso esteja tendo um impacto significativo, eu acho, nas marcas”, disse ele à CNN Business.

Lanz prevê que a política mais recente pode ter um efeito “neutro” ou “positivo” sobre o consumo de artigos de luxo, especialmente se a renda aumentar em todo o país como resultado.

“Eu acho que é completamente diferente do que aconteceu [with] “A campanha anticorrupção naquela época”, acrescentou.

Lanz observou que, anteriormente, muitas marcas de luxo na China eram movidas pela tradição de CEOs ou funcionários dando ou recebendo presentes, que era um grande objetivo da campanha. O consumo agora é feito em grande parte “por pessoas que consomem para si ou para seus parentes”, disse ele.

No entanto, alguns consumidores podem já ter começado a controlar os gastos.

De acordo com a LookLook, uma empresa de pesquisa de consumo que trabalha com marcas de luxo, 1 em cada 10 entrevistados em uma pesquisa recente com 100 compradores de luxo na China citou a repressão do governo às exibições excessivas de riqueza como uma razão para eles não gastarem muito atualmente.

Um participante do estudo, lançado em setembro, citou o desejo de não “atrair atenção indesejada”, de acordo com Malinda Sana, CEO da LookLook.

“Não ouvimos isso antes”, disse ela. “Acho que a demanda definitivamente ainda existe, mas eles estão sendo cuidadosos.”

Laura contribuiu para este relatório.