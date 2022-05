Batalha na siderúrgica Mariupol continua, Ucrânia repele ataques

Lviv, Ucrânia (AFP) – Um intenso combate eclodiu na quinta-feira em uma usina siderúrgica devastada em Mariupol, enquanto as forças russas tentavam eliminar os defensores da cidade e completar a captura do porto ucraniano estrategicamente vital.

A batalha sangrenta ocorreu em meio à crescente especulação de que o presidente Vladimir Putin quer oferecer ao povo russo um grande sucesso no campo de batalha – ou anunciar uma escalada da guerra – a tempo do Dia da Vitória na segunda-feira. . Este é o maior feriado nacional do calendário russo, marcando a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista.

Cerca de 2.000 combatentes ucranianos, de acordo com as últimas estimativas russas, estão escondidos em túneis e bunkers sob as extensas siderúrgicas Azovstal em Mariupol, o último bolsão de resistência em uma cidade amplamente reduzida a escombros nos últimos dois meses. Acredita-se também que algumas centenas de civis estão presos lá.

O capitão Svyatoslav Palamar, que era o vice-comandante do Regimento Azov ucraniano que liderou os defensores dentro da fábrica, disse à televisão ucraniana que as tropas russas estavam dentro da fábrica pelo terceiro dia e encontraram resistência feroz.

“Lutas violentas estão em andamento”, disse Palamar.

Anton Gerashchenko, consultor do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia, disse que os russos conseguiram entrar com a ajuda de um eletricista que conhece o projeto.

“Ele mostrou a eles os túneis subterrâneos que levam à fábrica”, disse Gerashchenko em um vídeo postado na quarta-feira. Ontem, os russos começaram a invadir esses túneis usando as informações que receberam do traidor.

O Kremlin negou que suas forças invadiram a fábrica.

A queda de Mariupol seria um enorme sucesso para Moscou, privando a Ucrânia de um porto vital, permitindo à Rússia estabelecer um corredor terrestre para a Crimeia, que capturou da Ucrânia em 2014, e liberando forças para lutar em outros lugares no Donbass, no leste . A zona industrial, que o Kremlin diz ser agora seu principal alvo.

Palamar apelou ao mundo para pressionar a Rússia a permitir que mais civis sejam resgatados de siderúrgicas junto com combatentes feridos. Cerca de 100 civis foram evacuados no fim de semana.

“Soldados feridos estão morrendo em agonia por causa da falta de tratamento adequado”, disse ele em vídeo.

O Kremlin convocou os combatentes a se renderem. Eles recusaram. A Rússia também os acusou de impedir a saída de civis.

Sem uma evacuação por parte dos líderes europeus, as tropas lá dentro morreriam, disse Katerina Prokopenko, esposa de Denis Prokopenko, comandante do Regimento Azov.

“Eles estão até o fim. Eles só esperam por um milagre. Eles não vão desistir”, disse ela em mensagens para a Associated Press.Ela disse que em uma ligação com o marido, ele disse que a amaria para sempre.

“Eu sou louca por isso. Pareciam palavras de despedida”, disse ela. “Eles resistiram por muito tempo e merecem a salvação.”

Enquanto isso, após 10 semanas de guerra devastadora, o exército ucraniano afirmou ter recuperado o controle de algumas áreas no sul e repelido novos ataques no leste, frustrando ainda mais as ambições de Putin após sua tentativa fracassada de tomar Kiev. As forças ucranianas e russas estão lutando vila após vila.

O chefe das Forças Armadas da Grã-Bretanha, o chefe do Estado-Maior de Defesa, almirante Tony Radakin, disse que Putin está “tentando correr para uma vitória tática” antes do Dia D. Mas ele disse que as forças russas estão lutando para ganhar impulso no Donbass.

Radkin disse à Talk TV da Grã-Bretanha que a Rússia estava usando mísseis e armas a uma taxa que estava entrando em uma “guerra logística” para manter o suprimento. “Este vai ser um duro duro”, acrescentou.

Temendo novos ataques em torno do Dia D, o prefeito da cidade de Ivano-Frankivsk, no oeste da Ucrânia, pediu aos moradores que saíssem para o campo no fim de semana prolongado e os alertou para não se reunirem em público.

A cidade de Zaporizhia, no sudeste, um importante ponto de trânsito para os evacuados de Mariupol, declarou toque de recolher da noite de domingo até a manhã de terça-feira.

Em outros desenvolvimentos, o presidente autoritário da Bielorrússia, Alexander Lukashenko Ele defendeu a invasão da Ucrânia pela Rússia em uma entrevista à Associated Press, mas disse que não esperava que o conflito continuasse “desse jeito”.

Lukashenko, cujo país foi usado pelos russos como plataforma de lançamento para a invasão, disse que Moscou tinha que agir porque Kiev estava “provocando” a Rússia.

Mas também criou distância entre ele e o Kremlin, repetidamente pedindo o fim do conflito e se referindo a ele como “guerra” – um termo que Moscou se recusa a usar. Ela insiste em chamar isso de “operação militar especial”.

Mariupol, que tinha uma população pré-guerra de mais de 400.000, passou a simbolizar a miséria causada pela guerra . O cerco da cidade prendeu 100.000 civis com pouca comida, água, remédios e calor.

Enquanto a batalha continua lá, o porta-voz do Ministério da Defesa russo, major-general Igor Konashenkov, disse que o bombardeio russo de quinta-feira atingiu dezenas de alvos militares ucranianos, incluindo uma concentração de forças no leste, uma bateria de artilharia perto do assentamento oriental de Zarozhny e vários lançadores de foguetes. perto da área. . A cidade do sul de Mykolaiv.

Autoridades ucranianas dizem que cinco pessoas foram mortas e pelo menos 25 ficaram feridas no bombardeio de cidades em Donbass nas últimas 24 horas. Os ataques destruíram casas e uma escola.

As forças ucranianas disseram que obtiveram alguns ganhos nas fronteiras das regiões sul de Kherson e Mykolaiv e repeliram 11 ataques russos nas regiões de Donetsk e Luhansk que compõem o Donbass.

O Instituto para o Estudo da Guerra, com sede em Washington, disse que as forças ucranianas “interromperam amplamente o avanço russo no leste da Ucrânia”, e ataques aéreos russos maciços à infraestrutura de transporte na parte ocidental do país não conseguiram interromper os envios de ajuda ocidental para a Ucrânia.

Com o desafio de desminagem e reconstrução pós-guerra em mente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou o lançamento de uma plataforma global de angariação de fundos chamada United24.

Ao mesmo tempo, a Polônia sediou uma conferência internacional de doadores que arrecadou US$ 6,5 bilhões em ajuda humanitária. A reunião contou com a presença de primeiros-ministros e embaixadores de vários países europeus, bem como representantes de outros países e algumas empresas.

Além disso, um órgão ministerial ucraniano começou a desenvolver propostas para um plano abrangente de reconstrução pós-guerra, enquanto Zelensky também instou os aliados ocidentais a lançar um programa semelhante ao Plano Marshall pós-Segunda Guerra Mundial para ajudar a reconstrução da Ucrânia.

Anna relatou de Zaporizhzhia, Ucrânia. Os repórteres da Associated Press Ysica Fisch em Zaporizhia, Ina Varenytsya e David Keaton em Kiev, Juras Karmanau em Lviv, Mstislav Chernov em Kharkiv, Lolita C. Baldur em Washington e funcionários da AP em todo o mundo contribuíram para este relatório.

