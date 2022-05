A propagação do vírus Corona confunde os moradores de Xangai

Escrito por Brenda Goh

XANGAI (Reuters) – Veronica achou que fez tudo certo ao seguir todas as regras de bloqueio da COVID-19 na cidade chinesa de Xangai.

Depois que toda a cidade foi fechada em 1º de abril, sua família de quatro pessoas seguiu meticulosamente as ordens do governo para ficar em casa, saindo pela porta da frente apenas para um teste obrigatório de PCR.

Quando as restrições foram relaxadas um pouco em meados de abril, permitindo que os moradores circulassem dentro de seus complexos, Veronica e seus vizinhos usavam máscaras.

Por semanas, suas propriedades residenciais estão livres do COVID.

Mas no final de abril, após o que Veronica acredita ser seu 12º teste de PCR, ela, outro membro de sua família e alguns vizinhos deram positivo para o vírus.

“Não tenho ideia de como descobrimos”, disse Veronica, que se recusou a dar seu nome completo, citando privacidade.

A sua construção foi declarada “fechada”. Ela, sua família e outras pessoas que deram positivo foram enviadas para quarentena. Qualquer outra pessoa foi ordenada a entrar por mais 14 dias.

“Eu segui todas as regras”, disse Veronica do centro de quarentena onde ela e sua família foram atendidas com centenas de pessoas em um salão espaçoso.

Veronica está entre os milhares que contraíram COVID em veículos livres de coronavírus e estão trancados há semanas.

Os casos ressaltam o quão difícil é impedir a propagação da variante Omicron altamente transmissível, já que a China segue uma política de zero COVID, perpetuando um ciclo de bloqueio, além de perplexidade, angústia e raiva.

Entre 21 de abril e 2 de maio, moradores de 4.836 endereços diferentes se encontraram em uma situação semelhante, com infecções surgindo após semanas de esclarecimento, de acordo com um exame da Reuters dos dados do governo de Xangai.

Somente em 30 de abril, 471 endereços foram registrados como tendo encontrado pelo menos um caso, depois de nenhum ter sido registrado nos 29 dias anteriores. A população de um determinado endereço varia de um punhado a centenas.

As medidas de bloqueio em Xangai foram muito rígidas, especialmente durante as duas primeiras semanas de abril, quando os moradores só podiam sair das piscinas por motivos excepcionais, como emergências médicas. Muitos não têm permissão para sair de suas portas da frente para se misturar com os vizinhos.

Os números diários de casos de Xangai caíram por seis dias consecutivos, mas milhares de novos casos ainda são encontrados todos os dias, alimentando especulações sobre como o COVID se espalhará, debate sobre a sabedoria da política “zero COVID” e medo de contágio.

Ao procurar respostas, muitos moradores referem ficar na fila para testes de PCR frequentes, ou entregas de alimentos e outros itens, todos os quais contam com voluntários, funcionários da administração da propriedade e mensageiros.

Algumas pessoas estão até começando a recusar testes de PCR e a impor penalidades por não conformidade.

O governo de Xangai, que solicitou comentários, se referiu a declarações feitas em 14 de abril pelo funcionário de saúde da cidade Wu Huanyu, que disse que a infecção por meio da distribuição de suprimentos não pode ser descartada, entre outras possibilidades.

Especialistas em saúde dizem que a disseminação contínua indica a dificuldade da China em cumprir seu objetivo de erradicar o coronavírus emergente.

“Sua política de zero COVID funciona até certo ponto, mas eles continuarão sendo atingidos, especialmente quando não usarem esse tempo para obter alta cobertura para a população mais vulnerável”, disse Paul Hunter, MD, professor de medicina. na Universidade do Leste. Anglia, referindo-se às taxas de vacinação relativamente mais baixas na China em comparação com outros lugares.

Jaya Dantas, especialista em saúde pública da Curtin School of Population Health da Austrália, disse que a abordagem da China teve altos custos e que eliminar completamente a transmissão levaria meses.

“Tem sido eficaz, mas muito difícil, com testes contínuos em termos de recursos, emprego e finanças”, disse ela. “E os impactos na saúde mental da população são significativos”.

Os bloqueios em Xangai e dezenas de outras cidades provocaram raros protestos públicos, especialmente porque o surgimento contínuo de relativamente poucas infecções prolonga o confinamento de mais milhões.

Cada novo caso tem múltiplas consequências: uma pessoa infectada com o vírus COVID e seus contatos próximos devem entrar em quarentena. Todos os vizinhos em seu prédio devem ficar isolados por 14 dias, com o relógio sendo reiniciado cada vez que um novo caso for encontrado.

Veronica diz que ficou assustada com a experiência.

“Não saia do seu apartamento”, disse ela, “mas eu nem sei se isso ajuda mais.”

(Reportagem de Brenda Goh; reportagem adicional de Natalie Grover em Londres; edição de Tony Munro e Robert Percell)