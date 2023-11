Mercados europeus abertos para fechar: ganhos do Stoxx, Fed, Banco da Inglaterra

2 horas atrás

As ações e obrigações europeias e norte-americanas subiram na sexta-feira, depois dos dados sobre o emprego nos EUA terem sido mais fracos do que o esperado, aumentando as expectativas de que a Reserva Federal possa ter terminado o aumento das taxas de juro.

Os rendimentos do Tesouro dos EUA caíram acentuadamente, juntamente com os rendimentos dos títulos do governo britânico e alemão de curto e longo prazo, continuando movimentos semelhantes na quinta-feira. Os retornos se movem inversamente com os preços.

Nick Brooks, chefe de investigação económica e de investimento do ICG, afirmou: “Os números fracos, mas não muito fracos, do emprego nos EUA em Outubro aumentaram a confiança dos investidores de que as taxas de juro dos EUA atingiram o pico e que a economia dos EUA será capaz de alcançar uma aterragem suave”. “. ele disse nos comentários do e-mail.

“Os mercados responderam fortemente, com os activos de risco a subirem acentuadamente e os rendimentos das obrigações governamentais em economias avançadas a caírem.”