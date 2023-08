Kuo: Produção do iPhone 15 Pro Max atrasada enquanto a Apple continua a resolver problemas de produção

Ontem, a Apple anunciou oficialmente seu evento do iPhone 15 agendado para 12 de setembro, provocando o slogan “Wonderlust”. No relatório de hoje, o analista Ming Chi Kuo Ele contém algumas atualizações sobre a produção do iPhone 15 e do iPhone 15 Pro e alguns dos desafios que a Apple enfrentou até agora.

Esta história é apoiada por MosyleA única plataforma unificada da Apple. Mosela é a única solução Ele integra totalmente cinco aplicativos diferentes em uma única plataforma exclusiva da Apple, permitindo que empresas e escolas implantem, gerenciem e protejam de maneira fácil e automática todos os seus dispositivos Apple. Mais de 38.000 organizações Aproveite as soluções Mosyle Automatizar a implantação, o gerenciamento e a segurança de milhões de dispositivos Apple todos os dias. Solicite uma conta gratuita hoje E descubra como você pode colocar sua frota Apple no piloto automático por um preço difícil de acreditar.

De acordo com Kuo, o iPhone 15 Pro Max foi “o último projeto a ser lançado”, o que significa que seu cronograma de produção em massa está atrás de outros modelos do iPhone 15. Isso reflete um relatório de analista da semana passada, que dizia que o iPhone 15 Pro Max poderia enfrentar atrasos de até 3 a 4 semanas.

Kuo também diz que a Apple enfrentou desafios de produção com o novo material de estrutura de titânio usado na linha do iPhone 15 Pro. O desafio aqui é “alta dificuldade de processamento e grandes mudanças de design durante o desenvolvimento”.

O analista aponta especificamente o cancelamento do projeto do botão de estado sólido pela Apple como o maior fator aqui. Para relembrar, a Apple planejou inicialmente substituir os botões físicos de volume e mudo por botões de estado sólido, mas abandonou esses planos devido a problemas de produção. Esta decisão parece ter sido tomada suficientemente tarde no processo de desenvolvimento para ter um impacto duradouro na produção em massa.

Outros contos de Relatório Ku:

Os principais problemas de produção foram com os CIS empilhados, painéis, baterias (que se expandem quando expostas ao calor) e armações de titânio.

O problema empilhado do CIS foi resolvido com o aumento da capacidade de produção, mas ainda afeta cerca de 10-15% das remessas de modelos regulares.

A alteração do percentual de cobrança dos recursos resolveu o problema da diretoria.

Os problemas da bateria e da estrutura são resolvidos principalmente com a melhoria do rendimento do produto.

A estrutura de titânio deverá contribuir para a redução de peso.

A Apple anunciará a linha do iPhone 15 e do iPhone 15 Pro durante o evento “Wonderlust” em 12 de setembro, e as pré-encomendas devem ser abertas em 15 de setembro.

Siga a oportunidade: tópicos, Twitter, InstagramE mastodonte. Doar para Apoio do Hospital de Pesquisa Infantil St..