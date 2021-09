A Rússia anunciou o pior número de mortos de Covid-19 em um dia desde o início da epidemia

O recorde anterior foi registrado há quatro dias, em 24 de setembro, quando 828 mortes foram registradas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reconheceu que regiões do país viram um aumento nos casos de coronavírus, enquanto falava com repórteres na terça-feira.

É difícil dizer quando os casos vão diminuir, disse Anna Popova, chefe do órgão de vigilância de saúde pública da Rússia, Rospotrebnadzor, na semana passada, com menos de 50 milhões de russos recebendo sua primeira dose da vacina.

“Digamos que temos 110-115 milhões de adultos. Destes, cerca de 47 milhões receberam uma única dose. Isso é menos da metade [of Russia’s adult population] … então não temos base para dizer isso hoje [infections] A agência de notícias oficial TASS citou Popova dizendo.

A Rússia é um dos países mais atingidos pela pandemia, com o sétimo maior número de casos no mundo, de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins. Atualmente, ela está lutando contra uma terceira onda de infecções devastadora.

Ao todo, 7.464.708 casos foram registrados em todo o país, enquanto o número total de mortes relacionadas ao coronavírus desde o início da pandemia é agora de 205.531, de acordo com números oficiais.

CNN relatou anteriormente que Acredita-se que o número real seja muito maior Isso se deve em parte à forma como a Rússia classifica as mortes por coronavírus.

A Rússia desenvolveu muitas vacinas Covid-19, mas está lutando contra taxas de vacinação persistentemente baixas – um problema causado por altos níveis de hesitação entre sua população. Pouco mais de um quarto dos russos dispararam, em comparação com mais da metade nos Estados Unidos e dois terços no Reino Unido, de acordo com o Our World in Data.

Presidente da Rússia, Vladimir Putin Eles se isolaram nas últimas semanas Depois que várias pessoas em seu círculo próximo testaram positivo para Covid-19, o Kremlin disse em 14 de setembro.

Putin disse à cúpula do CSTO por meio de um link de vídeo que “dezenas” de sua comitiva contraíram o vírus.

Peskov disse antes que o presidente russo havia testado negativo para o coronavírus e que estava “absolutamente em boas condições de saúde”.