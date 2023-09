Autoridades de saúde contestam alegações de que bactérias em peixes causaram a amputação quádrupla da perna de uma mulher de San Jose

SAN JOSÉ – As autoridades de saúde do condado de Santa Clara contestaram relatos de que uma infecção bacteriana atribuída ao peixe comido por uma mulher de San Jose fez com que ela fosse submetida a uma amputação quádrupla.

Na semana passada, foi lançada uma campanha GoFundMe para apoiar Laura Barajas, de 40 anos. A amiga que organizou a arrecadação de fundos alegou que Barajas perdeu os membros porque contraiu bactérias “comedoras de carne” depois de comer tilápia comprada em um supermercado de San Jose em julho.

Desde então, a campanha de angariação de fundos tornou-se viral, ganhando cobertura nacional e internacional. Na tarde de quarta-feira, mais de 2.300 pessoas haviam doado para a arrecadação de fundos, que arrecadou mais de US$ 111 mil.

Na quarta-feira, o Departamento de Saúde Pública de Santa Clara emitiu um comunicado afirmando ter identificado uma mulher que correspondia à descrição de Barajas num hospital local. A administração também observou que os hospitais são obrigados por lei a notificar casos de infecções por vibrio.

“Informações preliminares foram recebidas sobre este indivíduo, confirmando que não há testes laboratoriais positivos para Vibrio”, disse o departamento em comunicado ao KPIX.“Muitas doenças diferentes, incluindo, mas não se limitando a Vibrio, podem causar resultados clínicos”. Que tragédia.

Autoridades de saúde disseram que estão investigando ativamente para garantir que a causa da doença da mulher possa ser determinada. O ministério disse que não identificou nenhum risco para o público.

De acordo com Centros de controle de doençasAs oscilações causam 80.000 doenças nos Estados Unidos a cada ano. A causa geralmente se deve ao consumo de frutos do mar crus, especialmente ostras, bem como à exposição de feridas abertas ao sal ou água salobra.

Os casos da maioria das pessoas são leves e os sintomas duram cerca de três dias. Enquanto isso, aqueles que são infectados com este tipo Vibrio anual Você pode ficar gravemente doente.

“Muitas pessoas com infecção por Vibrio vulnificus necessitam de cuidados intensivos ou amputação, e cerca de 1 em cada 5 pessoas com esta infecção morre, às vezes um ou dois dias após adoecer”, disseram os Centros de Controle e Prevenção de Doenças.