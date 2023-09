Os residentes de Vermont puderam ver um eclipse solar parcial em 14 de outubro

Você sabia que um eclipse solar parcial ocorrerá em outubro? Ocorre ao meio-dia de sábado, dando até mesmo aos entusiastas casuais uma oportunidade fácil de apreciar as maravilhas do movimento celestial.

Aqui em Vermont, os espectadores poderão ver a lua capturar uma pequena porção do sol no dia 14 de outubro. Mas no oeste e sudoeste dos Estados Unidos, os observadores do céu verão um eclipse anular, quando a posição relativa da Lua é menor que a do Sol e a imagem resultante é um “anel de fogo” envolvendo o corpo da Lua.

O eclipse parcial começará às 12h12, horário do leste, atingirá seu pico às 13h19 e terminará às 14h26.

Como assistir a um eclipse solar

Óculos aprovados para eclipse solar são essenciais para visualizar um eclipse solar parcial, pois as lentes escuras protegem os olhos dos raios de luz prejudiciais. Ao olhar normalmente para o sol, uma reação natural é as pessoas piscarem para proteger os olhos, mas à medida que a intensidade diminui durante um eclipse, torna-se possível olhar fixamente para o sol. A luz ultravioleta ainda é emitida e pode causar danos permanentes à visão.

O mesmo se aplica a câmeras, filmadoras e telefones. Se quiser tirar uma foto ou gravar um vídeo, você pode colar um par de óculos de sol nas lentes do dispositivo que está usando ou comprar um filtro solar especial projetado para caber nas lentes. Certifique-se de ver o sol através deste dispositivo. Desta forma, os óculos ou filtro protegem o aparelho e os olhos ao mesmo tempo.

ECHO celebra o eclipse solar

Quer criar um evento a partir deste evento e aprender mais com os especialistas? Centro ECHO Leahy para o Lago Champlain A cidade de Burlington hospeda programas para celebrar o eclipse. Associação de Estudantes de Física da Universidade de Vermont e Sociedade Astronômica de Vermont A equipe da ECHO ajudará a conduzir atividades familiares e observação segura do sol. Óculos de sol e um telescópio mostrarão o que pode ser visto no céu de Vermont, ou os visitantes podem usar um par de óculos de sol que acompanham a entrada no ECHO Center. O centro também organizará uma transmissão ao vivo para observar a aparência do eclipse anular em partes da Terra que poderão ver o “anel de fogo”.

Este eclipse também oferece uma chance de se preparar para o grande eclipse: o eclipse solar total para o qual o norte de Vermont estará se preparando e que ocorrerá em 8 de abril, das 14h14 às 16h37. experencie. Seus equipamentos e possíveis localizações, uma espécie de treinamento para o evento único do próximo ano.

se tu vais…

O que: Assista a um eclipse solar parcialonde: Centro ECHO Leahy para Lago Champlain, 1 College Street, Burlingtonquando: Das 10h às 17hisso custa: Entrada regular no ECHO ou gratuita para associados; Os óculos de sol pagam o que puder com uma doação sugerida de US$ 3Mais Informações: echovermont.org/event/2023-partial-solar-eclipse

