RNA do tigre da Tasmânia é o primeiro a ser extraído de uma espécie extinta

Os pesquisadores coletaram amostras de tecido de um espécime de tigre da Tasmânia de 130 anos, armazenado em temperatura ambiente no Museu Sueco de História Natural, em Estocolmo.

Pela primeira vez, os geneticistas conseguiram isolar e decodificar moléculas de RNA de um organismo morto há muito tempo.

O material genético – que veio de um espécime de 130 anos de tigre da Tasmânia, ou tilacino, da coleção do Museu Sueco de História Natural em Estocolmo – permitiu aos cientistas compreender melhor como funcionam os genes do animal. Os pesquisadores compartilharam suas descobertas em um estudo publicado terça-feira na revista científica Pesquisa do genoma.

“O RNA dá a oportunidade de percorrer a célula e o tecido e encontrar a verdadeira biologia que foi preservada a tempo para aquele animal, uma espécie de tilacino, pouco antes de morrer”, disse Emilio Marmol Sanchez, principal autor do estudo e biólogo computacional. . No Centro de Paleogenética e SciLifeLab na Suécia.

Mais ou menos do tamanho de um coiote, o tilacino era um predador marsupial. Eles desapareceram há cerca de 2.000 anos em quase todos os lugares, exceto na ilha australiana da Tasmânia, onde suas populações foram caçadas até o ponto de extinção pelos colonizadores europeus. O último tigre da Tasmânia a viver em cativeiro, Benjamin, morreu devido à exposição em 1936 no Zoológico de Beaumaris em Hobart, Tasmânia.

Marmol-Sanchez disse que embora a extinção não fosse o objectivo da investigação da sua equipa, uma melhor compreensão da composição genética do tigre da Tasmânia poderia ajudar a lançar esforços recentes para trazer de volta o animal de alguma forma.

Andrew Pask, de Liderando um projeto que visa reviver o tigre da Tasmânia, Ele disse que o jornal era “inovador”.

“Antes pensávamos que apenas o DNA permanecia no museu antigo e nos espécimes antigos, mas este artigo mostra que também é possível obter RNA dos tecidos”, disse Pask, professor da Universidade de Melbourne, na Austrália, e chefe do Tiger Tiger Integrated Genome. Laboratório de Pesquisa de Recuperação. “. .

“Isto irá aprofundar a nossa compreensão da biologia dos animais extintos e ajudar-nos a construir genomas muito melhores”, acrescentou.

O ADN antigo, nas condições certas, pode durar mais de um milhão de anos e revolucionou a compreensão dos cientistas sobre o passado.

O RNA, uma cópia temporária de uma porção do DNA, é mais frágil e se degrada mais rapidamente que o DNA, e até muito recentemente não se pensava que durasse muito tempo.

Em 2019, Equipe RNA sequenciado da pele de um lobo de 14.300 anos Foi preservado no permafrost, mas as pesquisas mais recentes marcam a primeira vez que o RNA foi recuperado de um animal agora extinto.

Marmol-Sanchez disse que este estudo é uma prova de conceito, e seus colegas agora esperam recuperar RNA de animais extintos há muito tempo, como o mamute-lanoso.

A equipe de pesquisa conseguiu sequenciar o RNA da pele, músculo e tecido esquelético da amostra e identificar os genes do tigre da Tasmânia. Essa informação faz parte do que é conhecido como transcriptoma do animal, assim como a informação armazenada no DNA é conhecida como genoma.

O DNA é frequentemente descrito como um manual de instruções para a vida encontrado em todas as células do corpo. Além de outras funções celulares, o RNA produz proteínas fazendo uma cópia de um trecho específico do DNA em um processo conhecido como transcrição.

Compreender o RNA permite aos cientistas construir um quadro mais completo da biologia do animal, Marmol Sanchez Ele disse. Ele usa a analogia de uma cidade onde cada restaurante recebe um enorme livro de receitas – o seu DNA. No entanto, é a RNA que permite a cada restaurante produzir pratos diferentes deste livro de referência.

“Se você focar apenas no DNA, não conseguirá ver as diferenças entre todos esses restaurantes”, disse Marmol-Sanchez. “Com o RNA… agora você pode ir a um restaurante e provar comida, ou provar paella, ou sushi, ou sanduíches.”

Ele acrescentou: “Você pode aprender muito lendo essas receitas, mas sentirá falta das partes reais do metabolismo e da biologia que estão em todos esses restaurantes ou nas células entre eles”.