Autoconfiança e estratégia: o japonês Taro Kono aumenta a corrida para a próxima estreia

Taro Kono, chefe do programa de vacinação do Japão e deputado governante do Partido Liberal Democrata, comparece a uma entrevista coletiva onde anuncia sua candidatura às eleições presidenciais do partido em Tóquio, Japão, em 10 de setembro de 2021. REUTERS / Issa Kato

TÓQUIO (Reuters) – Quando Taro Kono, o principal rival do Japão para o primeiro-ministro, era um estudante do ensino médio, ele pediu ao pai que o mandasse para o exterior para estudar na universidade, mas ele recusou terminantemente.

Em vez disso, Kono, o Velho, um político proeminente do partido no poder, acompanhou seu filho a uma recepção na Embaixada dos Estados Unidos na tentativa de provar que seu inglês não era bom o suficiente.

Mas esse tiro saiu pela culatra.

Em um livro recente, Kono escreve: “Eu andava pela sala animadamente dizendo às pessoas, no meu inglês ruim, como eu queria estudar no exterior, mas meu pai era contra, então eu tive um problema”.

Todos disseram não, ele deveria esperar. Mas essa resposta, e talvez a audácia de seu filho, de alguma forma convenceu o pai, e Kono acabou passando quatro anos na Universidade de Georgetown em Washington, D.C.

O ministro japonês da vacina, agora com 58 anos, é fluente em inglês e espera usar essa combinação inicial de autoconfiança, estratégia e teimosia para se tornar o líder do Partido Liberal Democrata e primeiro-ministro.

Além de um currículo repleto de pastas de alto perfil como Relações Exteriores e Defesa, ele mantém um feed bilíngue no Twitter e, em um mundo de políticos sóbrios, fala francamente, ao contrário do primeiro-ministro Yoshihide Suga.

“Kono está se comunicando de maneira difícil, ele está falando”, disse Corey Wallace, especialista em política externa da Universidade de Kanagawa.

“Ele está sempre lá, dando conferências de imprensa sobre o lançamento da vacina e assim por diante”, acrescentou Wallace. Suga parecia se comunicar apenas quando era necessário.

Kono regularmente lidera pesquisas de opinião como a escolha do eleitor para o próximo primeiro-ministro, o que o ajudará tanto em membros regulares da disputa do LDP, quanto em jovens legisladores preocupados em manter seus empregos com a aproximação das eleições gerais deste ano.

Iro Hino, professor de ciência política da Universidade Waseda, disse que a imagem, na qual Kono se destaca, pode superar a política.

“Os legisladores certamente escolherão quem eles acham que é o melhor para a reeleição”, acrescentou Hino.

“Eles pensam em cartazes eleitorais, seus rostos com o líder do Partido Liberal Democrata. Isso é especialmente verdadeiro nas áreas urbanas e com os jovens.”

Acesso às redes sociais

A conexão com Kono prosperou nas redes sociais, ganhando 2,4 milhões de seguidores no Twitter.

As postagens bizarras que surgiram no início deste ano, que incluíam fotos de seus memes, seu almoço ou uma máscara com um crânio de dinossauro, voltaram-se para a promoção de uma vacina e iluminar reuniões de política online.

Kono criou um relacionamento real com aqueles que normalmente não se importam com os políticos quando o debate estourou online depois que ele bloqueou alguns daqueles que discordavam dele no Twitter.

Mas este incidente também destaca uma de suas maiores fraquezas, dizem os analistas.

“Ele quer que você o ame, ele quer amá-lo, ele quer se envolver, mas ele tem um pouco de raiva e isso pode ser um fardo”, disse Wallace.

Em 2019, quando o ministro das Relações Exteriores Kono repreendeu o embaixador sul-coreano durante uma reunião diante das câmeras, dizendo que ele foi “muito rude”.

Essas memórias estão gerando pânico na Coreia do Sul, já nervosa com a postura conservadora que Kono assumiu em relação a políticas importantes quando era ministro do governo.

Isso contrasta com seu pai, Yohei Kono, um secretário-chefe de gabinete que escreveu um pedido de desculpas histórico em 1993 para “confortar mulheres”, um eufemismo para aqueles que são forçados a trabalhar em bordéis no Japão durante a guerra.

A mídia sul-coreana endureceu sua postura dura, e alguns comentaristas temem que as relações já tensas possam não melhorar.

Mas por dentro, há esperança de que Kono, cuja natureza privilegiada é lembrada por Junichiro Koizumi, primeiro-ministro de 2001 a 2006, consiga fazer as coisas.

Analistas dizem que a maior parte da culpa pelo modo como o Japão lidou com a pandemia recaiu sobre Suga, afundando seu governo, enquanto Kono construiu uma imagem de trabalho duro para lançar uma vacina.

As medidas de emergência do Japão não fizeram muito até recentemente para conter as infecções por vírus que inundaram seus hospitais, mas depois de um início lento, as taxas de vacinação dispararam para pouco mais da metade, perto dos Estados Unidos e outros países do G7.

“Ele superou todos os obstáculos e desculpas burocráticas apresentadas especialmente pelo Ministério da Saúde”, disse Kenji Shibuya, ex-diretor do Instituto de Saúde da População do King’s College London, que administra vacinas municipais na província de Fukushima, ao norte de Tóquio. Capital.

“Acho que ele é o único candidato que pode desafiar o status quo.”

Mas Kono deve vencer primeiro, o que significa que ele terá que superar os medos arraigados dos anciões de que ele pode ser difícil de controlar.

“Isso não significa que Kono seja totalmente contra o que o partido quer fazer”, acrescentou Wallace. Mas ele será seu primeiro-ministro de uma forma ou de outra. “

Reportagem adicional de Joo Min Park e Rocky Swift. Edição de Clarence Fernandez

