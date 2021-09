Oposição de esquerda na Noruega se prepara para vitória esmagadora e negociações complicadas

Os três candidatos à Primeira Ministra da Noruega Erna Solberg do Partido Conservador, Jonas Gahr Stoer do Partido Trabalhista e Trygve Slagsvold Widom do Partido do Centro participaram de um debate no centro de Oslo, Noruega, em 9 de agosto de 2021. Foto tirada em 9 de agosto de 2021 . REUTERS / Gwladys Fuchs

Os conservadores testemunharam a perda de poder após 8 anos

O debate petróleo x clima, desigualdade x impostos

Difícil negociações de coalizão aguardam

OSLO (Reuters) – Os partidos de oposição de centro-esquerda da Noruega estão a caminho de ganhar as eleições parlamentares do país, as previsões mostraram no final da votação na segunda-feira, enquanto o debate girava em torno da desigualdade econômica e da mudança climática.

O líder trabalhista Jonas Gahr Steuer é amplamente esperado para formar o próximo governo, seja para governar em minoria ou com vários outros partidos, aproximando assim a primeira-ministra conservadora Erna Solberg de oito anos no poder.

Mas para formar um governo viável, Stoer deve persuadir potenciais parceiros de centro-esquerda a se comprometerem em políticas que vão do petróleo e propriedade privada às relações da Noruega com a União Europeia.

A Noruega foi posicionada como um grande produtor de petróleo e gás No coração A partir da campanha, no entanto, a transição do petróleo – e dos empregos que ele proporciona – provavelmente será gradual, apesar do progresso feito por partidos pró-ambientais.

“Acho que limitar o tempo em nossa indústria de petróleo e gás é uma política industrial errada e uma política climática errada”, disse Steyer a repórteres no domingo, após votar no primeiro dia da eleição.

A moeda da coroa norueguesa manteve-se praticamente inalterada, sendo negociada a 10,21 em relação ao euro.

“Haverá alguns aumentos de impostos, por exemplo, e haverá um conjunto diferente de prioridades … mas o tamanho geral do orçamento público não será muito diferente de se o governo atual permanecerá no lugar”, disse o economista-chefe do DNB Markets . Kjersti Haugland.

Com 82% dos votos contados, o Trabalhismo e quatro outros partidos de centro-esquerda podem chegar a 98 cadeiras, ante 81 atualmente, prevê o Diretório Eleitoral.

São necessários pelo menos 85 assentos para ganhar a maioria no parlamento de 169 assentos.

Se as previsões se revelarem corretas, Stoere poderia formar a maioria do Partido Trabalhista, do Partido de Centro e da Esquerda Socialista, no caminho para 87 assentos juntos, e evitar ter que trabalhar com o Partido Vermelho Marxista ou o Anti-Petróleo Verde Festa.

No entanto, pode ser difícil fazer com que o Partido do Centro, centrado nas áreas rurais, e os socialistas predominantemente urbanos governem juntos, já que os dois têm pontos de vista diferentes sobre questões que vão do petróleo à tributação.

A regra da minoria também pode ser uma opção para o Trabalhismo. Steuer diz que seu governo se concentrará na redução das emissões de CO2 em linha com o Acordo de Paris de 2015, mas rejeitou qualquer ultimato sobre política energética.

Se ele vencer, Stoere promete fazê-lo Lidando com a desigualdade Cortando impostos sobre famílias de baixa e média renda e aumentando as taxas para os ricos.

(Reportagem de Nora Polley e Victoria Celeste) por Terje Solsvik e Gwladys Fouche; Edição de Timothy Heritage, Grant McCall e Peter Cooney

