O Reino Unido apresenta o plano da Covid para o outono e inverno; Booster shots começam na próxima semana

Sajid Javid, secretário de saúde da Grã-Bretanha, saiu, e Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, durante uma coletiva de imprensa dentro do No. 10 Downing Street em Londres, Reino Unido, na terça-feira, 7 de setembro de 2021.

LONDRES (Reuters) – O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, delineou na terça-feira o plano outono-inverno do governo para enfrentar a crise do coronavírus, detalhando uma série de políticas destinadas a evitar a necessidade de mais bloqueios.

Seus comentários foram feitos logo depois que as autoridades britânicas deram luz verde para fornecer reforços da vacina Covid-19 para pessoas em risco e todas as pessoas com mais de 50 anos, seis meses após a segunda dose.

O Comitê Conjunto de Imunização e Imunização do Reino Unido disse ter recomendado que Pfizer–Biotecnologia A vacina foi usada para a dose de reforço ou, alternativamente, meia dose de A moderno Tomada.

Javid disse que aceitou esse conselho do JCVI e que o National Health Service England espera começar na próxima semana. O Ministro da Saúde do País de Gales aceitou o conselho do JCVI sobre vacinações de reforço.

A política de saúde foi obrigatória em todo o Reino Unido, com diferentes disposições no País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte.

Separadamente, todas as crianças de 12 a 15 anos na Inglaterra receberão uma dose única de Pfizer-BioNTech. A mudança, que segue os passos de muitos outros países, foi projetada para ajudar a reduzir a interrupção da educação.

O primeiro-ministro Boris Johnson deve comentar mais sobre o plano outono-inverno da Covid do país, quando ele apresentar uma coletiva de imprensa em Downing Street no final da tarde.

Espera-se que Johnson afirme que é fortemente contra a introdução de medidas de bloqueio novamente. Também é visto como provável abolir o sistema de “semáforo” do país para viagens ao exterior e os países com uma “lista vermelha” de alto risco devem ser significativamente reduzidos.