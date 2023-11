“Next Level”: Um barco drone da Marinha dos EUA lança armas no Oriente Médio pela primeira vez

Um navio da Marinha dos EUA lançou com sucesso “munições letais” em águas internacionais no Médio Oriente, anunciaram autoridades na quinta-feira, marcando a primeira vez que tal treino foi realizado na região. A Marinha disse que o exercício foi sem precedentes vídeoEla elevou suas habilidades ao “próximo nível”.

O exercício – batizado de Digital Talon – foi conduzido pela Força-Tarefa 59 da Marinha, uma equipe focada em drones e UAVs. inteligência artificialComando Central das Forças Navais dos EUA Ele disse em um comunicado à imprensa. Em 23 de outubro, os membros da força-tarefa identificaram e atacaram forças hostis simuladas usando um método chamado “equipe de drones tripulados” e dispararam munições reais de um navio drone para destruir um barco alvo, disseram as autoridades.

Um navio drone da Marinha dos EUA dispara “munições letais” em águas internacionais perto do Oriente Médio em 23 de outubro de 2023. Comando Central das Forças Navais dos EUA/5ª Frota dos EUA



O sistema “registrou com sucesso acertos diretos todas as vezes”, disse o comunicado de imprensa. O tiroteio ocorreu em águas internacionais ao redor da Península Arábica e foi supervisionado por um operador humano em terra, que “tomava decisões de combate”.

a Um vídeo compartilhado pela Marinha Mostrava um barco drone com dois motores de popa atravessando as ondas. A filmagem também mostrou operadores marítimos monitorando a operação de um local remoto. Uma vez identificado um alvo, um míssil do que a Marinha chama de “Sistema Letal de Mísseis Aéreos em Miniatura” é lançado na parte traseira do barco não tripulado. O vídeo também mostrou o momento do impacto bem sucedido.

Um veículo de superfície não tripulado MARTAC T-38 Devil Ray, equipado com um sistema letal de mísseis aerotransportados miniaturizados, opera no Golfo Pérsico, em 26 de outubro. Foto da Marinha dos EUA pelo especialista em comunicações de massa de 2ª classe Jacob Vernier



“Estamos focados na aplicação prática de novos sistemas não tripulados e tecnologias de inteligência artificial”, disse o vice-almirante Brad Cooper no comunicado à imprensa. “Durante o Digital Talon, demos um passo significativo e avançamos a nossa capacidade para o ‘próximo nível’, além da mera consciência do domínio marítimo, que tem sido o foco tradicional da Força-Tarefa 59. Demonstramos que essas plataformas não tripuladas podem aumentar a letalidade da frota. ao fazê-lo, ao fazê-lo, fortalecemos a segurança marítima regional e aumentamos a dissuasão contra atividades maliciosas.

Esta é a segunda vez em meses que a Marinha demonstra com sucesso tais capacidades, disse Cooper. Em Setembro, vários veículos aquáticos e aéreos não tripulados conseguiram localizar navios e pequenos barcos da Marinha iraniana e do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica durante vários dias, enquanto conduziam patrulhas de rotina dentro e ao redor do Irão. Estreito de Ormuz. “12 plataformas não tripuladas diferentes” foram integradas a navios tripulados neste exercício, disse Cooper.

O sistema não tripulado atingiu o alvo. Comando Central das Forças Navais dos EUA/5ª Frota dos EUA



