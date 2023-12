As profissões mais procuradas em Portugal que facilitam a obtenção do visto de trabalho

Segundo dados do EUROSTAT, foram registadas cerca de 57.375 vagas de emprego em Portugal em junho deste ano.

As empresas portuguesas, em particular, enfrentam desafios na contratação de indivíduos em setores como tecnologias de informação e comunicação, centros de apoio às empresas, saúde, hotelaria, agricultura, construção e energias renováveis, relata SchengenVisaInfo.com.

Isto indica que os estrangeiros que desejam viver e trabalhar em Portugal têm maiores probabilidades de obter um visto de trabalho português se se enquadrarem em alguma destas categorias profissionais.

Para facilitar ainda mais a vida dos estrangeiros que pretendem visitar o seu território para fins de trabalho, o governo português introduziu no ano passado o programa “Trabalhar em Portugal”. O programa ajuda os imigrantes a obterem os documentos necessários para a entrada e permanência legal no país, além de lhes proporcionar oportunidades de emprego.

Em 2021, as autoridades portuguesas enfatizaram a necessidade dos imigrantes resolverem a escassez de mão de obra no país.

Um factor que contribui para a dependência de Portugal de trabalhadores estrangeiros é o facto de o país ter uma das populações mais idosas da Europa. De acordo com EstatistaNo ano passado, 23 por cento da população portuguesa tinha mais de 65 anos.

As empresas em Portugal procuram principalmente contratar pessoas dos seguintes setores:

1. Tecnologias de Informação e Comunicação

Os empregos mais procurados neste setor incluem profissões como desenvolvedores de software, analistas de dados, especialistas em segurança cibernética e engenheiros de TI especializados em áreas específicas.

O salário médio de um engenheiro de software informático é de 50.360 euros por ano, enquanto é de 50.932 euros para especialistas em segurança cibernética, de acordo com o Instituto de Investigação Económica (ERI).

2. Centros de Apoio Empresarial

De acordo com este setor, as empresas em Portugal devem contratar colaboradores nas áreas de gestão de vendas, recursos humanos, contabilidade e controlo administrativo. Além disso, é difícil encontrar profissionais com competências linguísticas muito específicas em Portugal.

Para os gestores de recursos humanos em Portugal, o salário médio anual é de 52.696€, para os contabilistas 38.438€ por ano, e para os representantes comerciais 30.242€ por ano.

3. Saneamento

Neste setor são necessários principalmente médicos e enfermeiros com diversas especializações.

O salário médio anual dos médicos em Portugal varia em função da sua especialização e de outros setores. No entanto, o salário médio dos médicos é de 88.488 euros por ano, enquanto o salário médio de um enfermeiro é de 31.702 euros por ano.

4. Hotelaria e Turismo

Empregadores com empregos em hotéis, restaurantes, bares e cafés e turismo em geral também são procurados em Portugal.

O salário médio de um chef de cozinha é de 27.797 euros por ano, 14.609 euros para garçons e 12.932 euros por ano para um barista.

As governantas têm um salário médio anual de 14.902€, as recepcionistas 18.100€, enquanto as acompanhantes 13.428€.

5. Agricultura

O sector geralmente requer trabalhadores sazonais, especialmente apanhadores de frutas e legumes. De acordo com SalaryExpert, os apanhadores de fruta ganham um salário médio de 10.628 euros por ano.

6. Construção

Canalizadores, eletricistas e outros comerciantes qualificados também são procurados em Portugal. O salário médio dos encanadores é de € 29.927 por ano, enquanto dos eletricistas é de € 31.199 por ano.

7. Energia Renovável

Este setor requer principalmente trabalhadores qualificados em desenvolvimento, instalação e manutenção.

O salário varia dependendo da profissão específica. Por exemplo, o salário médio de um instalador de sistema de energia solar é de 29.338 euros por ano.

A maior parte das ofertas de emprego encontra-se na região centro de Portugal, e as profissões mais procuradas estão relacionadas com cuidados pessoais e higiene, transportes, indústria farmacêutica, construção civil, operadores de máquinas e agricultura (trabalhadores não qualificados sazonais).

As empresas desta região precisam de profissionais qualificados com habilidades linguísticas, de programação e técnicas nas áreas de TI, eletrônica e contact center.

Por outro lado, de acordo com a EURES, as pessoas com profissões relacionadas com economia, gestão, estudos empresariais, marketing, publicidade, vendas, ensino, ciências sociais, humanidades, algumas áreas da engenharia e funções relacionadas com o turismo podem deslocar-se dentro da Europa.

Regras básicas que os estrangeiros precisam saber antes de solicitar visto de trabalho em Portugal

Cidadãos de países da UE/ALE e da Suíça não precisam de visto para trabalhar em Portugal. Porém, se pretendem permanecer no país por mais de três meses, precisam de um certificado de residência.

Enquanto isso, os cidadãos de outros países são obrigados Visto de trabalho Se quiserem trabalhar em Portugal. O processo de candidatura deve ser concluído pelo empregador através das autoridades laborais portuguesas.

Antes de apresentar uma candidatura, o empregador deve garantir que as vagas de emprego foram publicadas há pelo menos um mês para que os trabalhadores portugueses possam candidatar-se. Isto garante que as autoridades competentes possam confirmar se um cidadão português ou da UE está disponível para ocupar o cargo durante esse período.

Quanto custa viver em Portugal?

As pessoas que procuram viver e trabalhar em Portugal podem querer verificar primeiro o custo de vida neste país.

Portugal ocupa o 28º lugar na Europa e o 66º no mundo, de acordo com o índice de custo de vida do Numbeo.

As despesas mensais estimadas para uma única pessoa, excluindo renda, são de 617€. Por outro lado, arrendar um apartamento T1 no centro da cidade custa cerca de 773,78€ por mês. Quem procura poupar dinheiro extra pode viver fora do centro da cidade, onde um apartamento de tamanho semelhante custa cerca de 598,84€ por mês.

Um bilhete só de ida para transporte local custa cerca de 1,75€, enquanto um bilhete mensal custa cerca de 40€.

Por outro lado, as despesas mensais de uma família de quatro membros estão estimadas em 2.168,6€, sem incluir rendas. Entretanto, a renda mensal de um apartamento de três quartos localizado no centro da cidade ronda os 1.275,27€. A renda mensal está estimada em 992,89€, a um custo inferior para um apartamento da mesma dimensão localizado fora do centro da cidade.